Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Литва не признает Александра Лукашенко законными президентом Беларуси, и прошедшая 23 сентября в Минске церемония его инаугурации этого отношения не изменит, заявил литовский президент Гитанас Науседа в комментарии балтийскому информагентству BNS. Перевод на русский язык опубликовал новостной портал Delfi .

"Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси, — сказал он. — Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности". "Мы высказываемся за новые демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", — подчеркнул Науседа.

Церемония инаугурации Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце Независимости в обстановке строгой секретности. О ней стало известно из сообщения государственного информагентства БелТА, которое позже продублировала пресс-служба Лукашенко. "На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек, — говорилось в сообщении. — В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта".

С 9 августа, дня президентских выборов, в Беларуси не прекращаются массовые протесты граждан, не признающих официальные итоги прошедшей избирательной кампании. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка на выборах составила 84,28%.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гитанас Науседа: Литва не признает Лукашенко президентом Беларуси, и инаугурация этого не изменит Минск, 23 сентября. Литва не признает Александра Лукашенко законными президентом Беларуси, и прошедшая 23 сентября в Минске церемония его инаугурации этого...

Захар Щербаков, БелаПАН.