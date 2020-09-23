ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инаугурация Лукашенко: как ее восприняли в мире

23.09.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Инаугурацию белорусского президента Александра Лукашенко, которая прошла в среду, продолжают комментировать на международной арене.

Инаугурация президента Беларуси не была анонсирована его пресс-службой, несмотря на то, что пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт утром в среду в комментарии РИА Новости заявила, что "ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим".

© Sputnik Пул Первого
Как проходила инаугурация Александра Лукашенко – видео

На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности – около 700 человек.

Одной из первых стран Евросоюза, заявившей о непризнании легитимности белорусского лидера, стала Словакия.

"Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Беларуси - Sputnik) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной", - написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок.

Такое же мнение выразили МИД Чехии и Латвии, президент Литвы Гитанас Науседа. В ФРГ заявили: Александру Лукашенко не стоит рассчитывать, что его поздравит канцлер Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

А в МИД Украины сказали, что пока не определились со своей позицией по поводу произошедшего.

© Sputnik / Евгений Биятов
В Кремле не стали комментировать инаугурацию Лукашенко

"Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали – ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко... Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию", – заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Уход на пенсию

Прокомментировала инаугурацию и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая назвала фарсом произошедшее событие.

"Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", – цитирует Тихановскую Telegram-канал "Пул первой".

Она добавила, что считает себя единственным лидером, которого избрал белорусский народ.

Свое мнение по поводу произошедшего выразил экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало. Он заявил, что власти должны были объявить о проведении инаугурации заранее, а саму церемонию - транслировать в прямом эфире телевидения и радио.

БелТА
Лукашенко назвал вступление в должность президента своей победой

Также Цепкало назвал Лукашенко "человеком, который нарушил все законы, включая статью УК, которая касается незаконного захвата и удержания власти".

Любимую не отдают

Своими впечатлениями от инаугурации поделился Евгений Олейник - автор слов песни "Любимую не отдают", которую накануне исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и другие российские и белорусские артисты. Музыкант получил приглашение на церемонию.

"Атмосфера была торжественная, было много гостей… Все было организовано очень динамично. Церемония была не длительная - заняла от полутора до двух часов", - рассказал Евгений Олейник.

Он добавил, что с гордостью принял приглашение посетить инаугурацию и заявил, что верит в Александра Лукашенко и по-человечески его ценит.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, в них одержал победу Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ряд внешнеполитических ведомств заявили о том, что не признают легитимность белорусского лидера, а в МИД Украины обещали в ближайшее время озвучить свою реакцию.
 
Новости дня
Новости политики
 
Гитанас Науседа: Литва не признает Лукашенко президентом Беларуси, и инаугурация этого не изменит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика