Инаугурация Лукашенко: как ее восприняли в мире

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Инаугурацию белорусского президента Александра Лукашенко, которая прошла в среду, продолжают комментировать на международной арене.

Инаугурация президента Беларуси не была анонсирована его пресс-службой, несмотря на то, что пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт утром в среду в комментарии РИА Новости заявила, что "ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим".

На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности – около 700 человек.

Одной из первых стран Евросоюза, заявившей о непризнании легитимности белорусского лидера, стала Словакия.

"Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Беларуси - Sputnik) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной", - написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок.

Такое же мнение выразили МИД Чехии и Латвии, президент Литвы Гитанас Науседа. В ФРГ заявили: Александру Лукашенко не стоит рассчитывать, что его поздравит канцлер Ангела Меркель, сообщает РИА Новости .

А в МИД Украины сказали, что пока не определились со своей позицией по поводу произошедшего.

"Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали – ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко... Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию", – заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Уход на пенсию

Прокомментировала инаугурацию и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая назвала фарсом произошедшее событие.

"Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", – цитирует Тихановскую Telegram-канал "Пул первой".

Она добавила, что считает себя единственным лидером, которого избрал белорусский народ.

Свое мнение по поводу произошедшего выразил экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало. Он заявил, что власти должны были объявить о проведении инаугурации заранее, а саму церемонию - транслировать в прямом эфире телевидения и радио.

Также Цепкало назвал Лукашенко "человеком, который нарушил все законы, включая статью УК, которая касается незаконного захвата и удержания власти".

Любимую не отдают

Своими впечатлениями от инаугурации поделился Евгений Олейник - автор слов песни "Любимую не отдают", которую накануне исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и другие российские и белорусские артисты. Музыкант получил приглашение на церемонию.

"Атмосфера была торжественная, было много гостей… Все было организовано очень динамично. Церемония была не длительная - заняла от полутора до двух часов", - рассказал Евгений Олейник.

Он добавил, что с гордостью принял приглашение посетить инаугурацию и заявил, что верит в Александра Лукашенко и по-человечески его ценит.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, в них одержал победу Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов.

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