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Инаугурация Лукашенко: как ее восприняли в мире
23.09.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен – Sputnik. Инаугурацию белорусского президента Александра Лукашенко, которая прошла в среду, продолжают комментировать на международной арене.
На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности – около 700 человек.
Одной из первых стран Евросоюза, заявившей о непризнании легитимности белорусского лидера, стала Словакия.
"Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Беларуси - Sputnik) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной", - написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок.
Такое же мнение выразили МИД Чехии и Латвии, президент Литвы Гитанас Науседа. В ФРГ заявили: Александру Лукашенко не стоит рассчитывать, что его поздравит канцлер Ангела Меркель, сообщает
А в МИД Украины сказали, что пока не определились со своей позицией по поводу произошедшего.
© Sputnik / Евгений Биятов
"Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали – ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко... Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию", –
Уход на пенсию
Прокомментировала инаугурацию и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая назвала фарсом произошедшее событие.
"Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", – цитирует Тихановскую Telegram-канал "Пул первой".
Она добавила, что считает себя единственным лидером, которого избрал белорусский народ.
Свое мнение по поводу произошедшего выразил экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало. Он заявил, что власти должны были объявить о проведении инаугурации заранее, а саму церемонию - транслировать в прямом эфире телевидения и радио.
Также Цепкало назвал Лукашенко "человеком, который нарушил все законы, включая статью УК, которая касается незаконного захвата и удержания власти".
Любимую не отдают
Своими впечатлениями от инаугурации поделился Евгений Олейник - автор слов песни "Любимую не отдают", которую накануне исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и другие российские и белорусские артисты. Музыкант получил приглашение на церемонию.
"Атмосфера была торжественная, было много гостей… Все было организовано очень динамично. Церемония была не длительная - заняла от полутора до двух часов", -
Он добавил, что с гордостью принял приглашение посетить инаугурацию и заявил, что верит в Александра Лукашенко и по-человечески его ценит.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, в них одержал победу Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов.
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Ряд внешнеполитических ведомств заявили о том, что не признают легитимность белорусского лидера, а в МИД Украины обещали в ближайшее время озвучить свою реакцию.
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