Минюст: инаугурация Лукашенко прошла в соответствии с законом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Прямая телетрансляция инаугурации президента не является требованием, как и приглашение на церемонию представителей иностранного дипкорпуса, заявили в пресс-службе Минюста республики в ответ на запрос РИА Новости .

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа. По официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство БелТА без предварительного анонса передало, что Лукашенко вступил в должность президента Беларуси , церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.

"Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве заявили о необоснованности оценок о несоблюдении закона в вопросе проведения инаугурации.

"Статьей 83 Конституции Республики Беларусь установлено, что президент вступает в должность после принесения присяги, которая приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента.

Процедура инаугурации президента Республики Беларусь 23 сентября была проведена в точном соответствии с требованиями Конституции Республики Беларусь. На инаугурации во Дворце Независимости присутствовали депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, судьи Конституционного, Верховного судов, высшие должностные лица, члены Совета Министров Республики Беларусь, другие должностные лица, представители общественности. Процедура проходила в торжественной обстановке. Сроки проведения инаугурации президента Республики Беларусь полностью соответствуют основному закону", - подчеркнули в ведомстве.

В Минюсте отметили, что законом "О президенте Республики Беларусь" детализирован порядок проведения инаугурации.

"Так, статьей 10 закона предусмотрено, что, помимо лиц, прямо указанных в Конституции Республики Беларусь, для участия в церемонии принесения присяги могут - то есть законодателем установлено право, а не обязанность - приглашаться и другие лица, в том числе члены совета министров Республики Беларусь, другие должностные лица, представители политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий Республики Беларусь, аккредитованные в Республике Беларусь дипломаты и представители иностранных государств", - сообщили в министерстве.

"Церемония принесения присяги президентом, согласно части пятой статьи 10 закона, транслируется по республиканскому телевидению и радио. В эфирах государственных телевизионных каналов, в республиканских средствах массовой информации в течение дня размещалась официальная информация о проводимой церемонии. По имеющимся сведениям, полная версия церемонии инаугурации будет показана Белтелерадиокомпанией 23 сентября в 21:00",- сообщили в ведомстве.

"В то же время специальной оговорки о проведении трансляции в прямом эфире закон Республики Беларусь "О президенте Республики Беларусь" не содержит. Соответственно, нарушений законодательства Республики Беларусь в части определения времени трансляции инаугурации президента Республики Беларусь по радио и телевидению не имеется",- подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Лукашенко назвал вступление в должность президента своей победой

Как проходила инаугурация Александра Лукашенко – видео

В Кремле не стали комментировать инаугурацию Лукашенко