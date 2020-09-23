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Трамп пообещал "победу над коммунизмом" в Латинской Америке
24.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал "победить коммунизм" в Латинской Америке и добиться "полной свободы", об этом глава государства заявил во врем я выступления в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на Кубу в 1961 году
"Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие стало полностью свободным, и это произойдет впервые в истории", - сказал Трамп.
© Sputnik / Евгений Биятов
По его словам, сейчас уже запущены некоторые процессы, но уточнил, что не может сказать, какие.
Президент добавил, что его администрация "намерена победить коммунизм и социализм", причем ведет эту борьбу и на территории США. "Мы даем этому сильный отпор", - подчеркнул Трамп, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в Штатах.
США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон ввел в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов организации.
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Вашингтон работает над тем, чтобы южное полушарие стало полностью свободным, заверил американский лидер.
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