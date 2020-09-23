ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп пообещал "победу над коммунизмом" в Латинской Америке

24.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал "победить коммунизм" в Латинской Америке и добиться "полной свободы", об этом глава государства заявил во врем я выступления в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на Кубу в 1961 году

"Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие стало полностью свободным, и это произойдет впервые в истории", - сказал Трамп.

© Sputnik / Евгений Биятов
Профильный комитет сената США утвердил Фишер на должность посла в Минск

По его словам, сейчас уже запущены некоторые процессы, но уточнил, что не может сказать, какие.

Президент добавил, что его администрация "намерена победить коммунизм и социализм", причем ведет эту борьбу и на территории США. "Мы даем этому сильный отпор", - подчеркнул Трамп, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в Штатах.

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон ввел в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов организации.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вашингтон работает над тем, чтобы южное полушарие стало полностью свободным, заверил американский лидер.
 
Новости дня
Новости политики
 
На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры оказывают помощь женщине, по словам очевидцев, ее избили силовики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика