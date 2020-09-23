Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Протестующих, которые повторно блокировали половину проезжей части на улице Немига в районе моста, удалось разогнать только после приезда милицейской спецтехники.



Силовики в боевой амуниции устроили погоню за людьми возле Петропавловской церкви и художественной галереи Михаила Савицкого на площади Свободы. Задержано не менее шести человек.



Кордон из силовиков выстроился под мостом на Немиге. Около двух десятков бойцов ОМОНа ушло прочесывать Немигу в сторону улицы Городской Вал.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Немиге продолжаются задержания протестующих Минск, 23 сентября. Протестующих, которые повторно блокировали половину проезжей части на улице Немига в районе моста, удалось разогнать только после приезда...

Захар Щербаков, БелаПАН.