ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несколько десятков человек частично перекрыли проезжую часть на улице Немига в районе моста

24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Несколько десятков человек вывесили на мосту над улицей Немига бело-красно-белый флаг. Под мостом, вдоль Немиги, по стороне от ресторана "Бургер Кинг" растянулась цепочка из 30 человек. Еще человек 50 стоят небольшими группами в разных местах около "Бургер Кинга" и ресторана KFC.

Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь!". Часть людей вновь вышла на проезжую часть, перекрыв часть дороги. Другие протестующие просят их сойти с проезжей части.

Приехал сотрудник ГАИ, требует освободить проезжую часть, протестующие блокировали его автомобиль. Они разбежались только после того, как вернулись силовики в штатском во главе с начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николаем Карпенковым. Люди на мосту кричат "Позор!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!". Силовики поднялись на мост, разогнали собравшихся и ушли на ул. Революционную.

После этого примерно 30 человек вновь перекрыли проезжую часть в том же месте. Возле моста, по обе стороны Немиги, стоят около сотни протестующих.


Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 сентября. Несколько десятков человек вывесили на мосту над улицей Немига бело-красно-белый флаг. Под мостом, вдоль Немиги, по стороне от ресторана "Бургер...
 
Новости дня
Новости политики
 
На Немиге произошли стычки протестующих с силовиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика