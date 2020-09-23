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Несколько десятков человек частично перекрыли проезжую часть на улице Немига в районе моста
24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. Несколько десятков человек вывесили на мосту над улицей Немига бело-красно-белый флаг. Под мостом, вдоль Немиги, по стороне от ресторана "Бургер Кинг" растянулась цепочка из 30 человек. Еще человек 50 стоят небольшими группами в разных местах около "Бургер Кинга" и ресторана KFC.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 23 сентября. Несколько десятков человек вывесили на мосту над улицей Немига бело-красно-белый флаг. Под мостом, вдоль Немиги, по стороне от ресторана "Бургер...
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