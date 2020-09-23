Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Несколько десятков человек вывесили на мосту над улицей Немига бело-красно-белый флаг. Под мостом, вдоль Немиги, по стороне от ресторана "Бургер Кинг" растянулась цепочка из 30 человек. Еще человек 50 стоят небольшими группами в разных местах около "Бургер Кинга" и ресторана KFC.



Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь!". Часть людей вновь вышла на проезжую часть, перекрыв часть дороги. Другие протестующие просят их сойти с проезжей части.



Приехал сотрудник ГАИ, требует освободить проезжую часть, протестующие блокировали его автомобиль. Они разбежались только после того, как вернулись силовики в штатском во главе с начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николаем Карпенковым. Люди на мосту кричат "Позор!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!". Силовики поднялись на мост, разогнали собравшихся и ушли на ул. Революционную.



После этого примерно 30 человек вновь перекрыли проезжую часть в том же месте. Возле моста, по обе стороны Немиги, стоят около сотни протестующих.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несколько десятков человек частично перекрыли проезжую часть на улице Немига в районе моста Минск, 23 сентября. Несколько десятков человек вывесили на мосту над улицей Немига бело-красно-белый флаг. Под мостом, вдоль Немиги, по стороне от ресторана "Бургер...

Захар Щербаков, БелаПАН.