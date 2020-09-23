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На Немиге произошли стычки протестующих с силовиками
24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. На Немиге протестующие пытались отбить задержанного.
К "Бургер Кингу" подъехали силовики в полной боевой амуниции, стали разгонять протестующих. Забрали одного человека, который просто сидел на лавке.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 23 сентября. На Немиге протестующие пытались отбить задержанного. Мужчина был задержан напротив ресторана "Бургер Кинг" при разгоне собравшихся. Около ста...
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