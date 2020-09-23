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На Немиге произошли стычки протестующих с силовиками

24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. На Немиге протестующие пытались отбить задержанного.

Мужчина был задержан напротив ресторана "Бургер Кинг" при разгоне собравшихся. Около ста человек вышли на проезжую часть, окружили автобус, куда поместили задержанного, и начали скандировать "Выпускай!". К ним прибежали силовики в штатском, стали отгонять от автобуса. Люди разбежались в сторону ул. Городской Вал, за ними последовали силовики.

Автобус уехал. Около трех десятков силовиков в штатском во главе с начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николаем Карпенковым ушли.

Около Петропавловской церкви был слышен звук взрыва или выстрела.

Парень бросил в силовиков пустую стеклянную бутылку, его догнали и задержали.

К "Бургер Кингу" подъехали силовики в полной боевой амуниции, стали разгонять протестующих. Забрали одного человека, который просто сидел на лавке.

Сейчас около "Бургер Кинга" и KFC остается примерно 100 человек.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 сентября. На Немиге протестующие пытались отбить задержанного. Мужчина был задержан напротив ресторана "Бургер Кинг" при разгоне собравшихся. Около ста...
 
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