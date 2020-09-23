|
Задержана корреспондент tut.by Елена Толкачева
24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. Возле здания французского посольства на площади Свободы в Минске задержана корреспондент портала tut.by Елена Толкачева. Она освещала акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко.
(Будет дополнено.)
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 сентября. Возле здания французского посольства на площади Свободы в Минске задержана корреспондент портала tut.by Елена Толкачева. Она освещала акции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)