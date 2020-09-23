Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Около 20 минут протестующие перекрывали движение транспорта по улице Немига возле моста.



После того как появились силовики в гражданском и балклавах, демонстранты отошли подальше от них, на тротуар. Цепь бойцов ОМОНа выстроилась возле кафедрального собора.



Автозаки остановились на Немиге напротив собора, силовики бросились на холм к церкви.



Возле ресторанов KFC и "Бургер Кинг" произошли задержания, корреспондент БелаПАН видел задержание трех человек. У KFC был замечен начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков.



Два человека были задержаны силовиками в штатском и балаклавах на летней террасе "Бургер Кинга", еще одному разбили телефон. Силовики подходили к посетителям и грубо требовали не снимать их на видео.



Во время разгона протестующих у ТЦ "Галерея" были замечены неизвестные с помповыми ружьями.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержания на Немиге, возле ресторанов KFC и "Бургер Кинг" Минск, 23 сентября. Около 20 минут протестующие перекрывали движение транспорта по улице Немига возле моста. После того как появились силовики в гражданском и...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.