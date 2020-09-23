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Задержания на Немиге, возле ресторанов KFC и "Бургер Кинг"

24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Около 20 минут протестующие перекрывали движение транспорта по улице Немига возле моста.

После того как появились силовики в гражданском и балклавах, демонстранты отошли подальше от них, на тротуар. Цепь бойцов ОМОНа выстроилась возле кафедрального собора.

Автозаки остановились на Немиге напротив собора, силовики бросились на холм к церкви.

Возле ресторанов KFC и "Бургер Кинг" произошли задержания, корреспондент БелаПАН видел задержание трех человек. У KFC был замечен начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков.

Два человека были задержаны силовиками в штатском и балаклавах на летней террасе "Бургер Кинга", еще одному разбили телефон. Силовики подходили к посетителям и грубо требовали не снимать их на видео.

Во время разгона протестующих у ТЦ "Галерея" были замечены неизвестные с помповыми ружьями.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 сентября. Около 20 минут протестующие перекрывали движение транспорта по улице Немига возле моста. После того как появились силовики в гражданском и...
 
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