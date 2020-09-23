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Задержания на Немиге, возле ресторанов KFC и "Бургер Кинг"
24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. Около 20 минут протестующие перекрывали движение транспорта по улице Немига возле моста.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 23 сентября. Около 20 минут протестующие перекрывали движение транспорта по улице Немига возле моста. После того как появились силовики в гражданском и...
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