Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали водомет и перцовый газ.



Возле стелы людей поливали из водомета, а возле бизнес-центра Royal Plaza силовики распылили перцовый газ. Это произошло, когда женщины пытались отбить одну из демонстранток, которую затаскивали в автозак. Против них применили газ.

Периодически происходят задержания.

Очевидцы также сообщают о задержаниях в районе метро "Пушкинская".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали водомет и перцовый газ Минск, 23 сентября. На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали водомет и перцовый газ. Возле стелы людей поливали из водомета, а возле...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.