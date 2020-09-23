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На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали водомет и перцовый газ

24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали водомет и перцовый газ. 

Возле стелы людей поливали из водомета, а возле бизнес-центра Royal Plaza силовики распылили перцовый газ. Это произошло, когда женщины пытались отбить одну из демонстранток, которую затаскивали в автозак. Против них применили газ.

Периодически происходят задержания.

Очевидцы также сообщают о задержаниях в районе метро "Пушкинская".


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 сентября. На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали водомет и перцовый газ. Возле стелы людей поливали из водомета, а возле...
 
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