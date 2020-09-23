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На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали водомет и перцовый газ
24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали водомет и перцовый газ.
Периодически происходят задержания.
Очевидцы также сообщают о задержаниях в районе метро "Пушкинская".
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 23 сентября. На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали водомет и перцовый газ. Возле стелы людей поливали из водомета, а возле...
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