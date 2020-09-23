Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Примерно в 19.40 движение транспорта по проспекту Победителей от ул. Немига до стелы возобновилось.

От стелы в сторону Дворца Независимости оно закрыто. Возобновилось движение и по проспекту Машерова.



К стеле вернулись автозаки и милицейские автобусы, они припарковались у гостиницы "Планета". Протестующие скандируют "Позор" и поднимаются на холм у гостиницы. Их начал разгонять ОМОН. Люди побежали дворами на улицу Заславскую, бойцы ОМОН бегут за ними.



Автозаки от "Планеты" поехали в сторону Немиги.



Возле ТЦ "Галерея" несколько сотен протестующих перегородили проезжую часть. Туда сразу же подъехали силовики и техника, люди начали разбегаться. Часть протестующих укрылась в торговой центре, оттуда их вытаскивают с применением силы и задерживают.

Несмотря на жесткий разгон, демонстранты возвращаются на перекресток у стелы, они идут со стороны Заславской, выходят из дворов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Движение транспорта по части проспекта Победителей и проспекту Машерова возобновилось Минск, 23 сентября. Примерно в 19.40 движение транспорта по проспекту Победителей от ул. Немига до стелы возобновилось.От стелы в сторону Дворца Независимости оно...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.