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Движение транспорта по части проспекта Победителей и проспекту Машерова возобновилось
24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. Примерно в 19.40 движение транспорта по проспекту Победителей от ул. Немига до стелы возобновилось.
Несмотря на жесткий разгон, демонстранты возвращаются на перекресток у стелы, они идут со стороны Заславской, выходят из дворов.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 23 сентября. Примерно в 19.40 движение транспорта по проспекту Победителей от ул. Немига до стелы возобновилось.От стелы в сторону Дворца Независимости оно...
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