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Движение транспорта по части проспекта Победителей и проспекту Машерова возобновилось

24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Примерно в 19.40 движение транспорта по проспекту Победителей от ул. Немига до стелы возобновилось.
От стелы в сторону Дворца Независимости оно закрыто. Возобновилось движение и по проспекту Машерова. 

К стеле вернулись автозаки и милицейские автобусы, они припарковались у гостиницы "Планета". Протестующие скандируют "Позор" и поднимаются на холм у гостиницы. Их начал разгонять ОМОН. Люди побежали дворами на улицу Заславскую, бойцы ОМОН бегут за ними.

Автозаки от "Планеты" поехали в сторону Немиги.

Возле ТЦ "Галерея" несколько сотен протестующих перегородили проезжую часть. Туда сразу же подъехали силовики и техника, люди начали разбегаться. Часть протестующих укрылась в торговой центре, оттуда их вытаскивают с применением силы и задерживают.

Несмотря на жесткий разгон, демонстранты возвращаются на перекресток у стелы, они идут со стороны Заславской, выходят из дворов.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 сентября. Примерно в 19.40 движение транспорта по проспекту Победителей от ул. Немига до стелы возобновилось.От стелы в сторону Дворца Независимости оно...
 
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