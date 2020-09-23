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На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры оказывают помощь женщине, по словам очевидцев, ее избили силовики

24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры Красного Креста оказывают помощь женщине. По словам очевидцев, ее избили силовики. У женщины перебинтована голова. Вначале она лежала на проезжей части, затем ее перенесли на траву, вызвали скорую помощь.

Два водомета уехали в сторону Дворца Независимости. В то же время в обратную сторону, ко Дворцу спорта, направилась колонна автозаков и тентованных грузовиков.

Возле гостиницы "Планета" остается несколько сотен демонстрантов. Еще часть протестующих находится на перекрестке напротив стелы по стороне Дворца спорта. 

Когда силовики со щитами отходят к автозакам, разбежавшиеся по парку люди опять подходят к проспекту Победителей. 

Силовики заблокировали мостик, который ведет к отелю "Беларусь". Оттуда слышны крики. Демонстранты разбегаются, за ними бегут силовики в полной боевой амуниции.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 сентября. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры Красного Креста оказывают помощь женщине. По словам очевидцев, ее избили силовики. У...
 
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