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На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры оказывают помощь женщине, по словам очевидцев, ее избили силовики
24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры Красного Креста оказывают помощь женщине. По словам очевидцев, ее избили силовики. У женщины перебинтована голова. Вначале она лежала на проезжей части, затем ее перенесли на траву, вызвали скорую помощь.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры оказывают помощь женщине, по словам очевидцев, ее избили силовики
Минск, 23 сентября. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры Красного Креста оказывают помощь женщине. По словам очевидцев, ее избили силовики. У...
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