Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры Красного Креста оказывают помощь женщине. По словам очевидцев, ее избили силовики. У женщины перебинтована голова. Вначале она лежала на проезжей части, затем ее перенесли на траву, вызвали скорую помощь.



Два водомета уехали в сторону Дворца Независимости. В то же время в обратную сторону, ко Дворцу спорта, направилась колонна автозаков и тентованных грузовиков.



Возле гостиницы "Планета" остается несколько сотен демонстрантов. Еще часть протестующих находится на перекрестке напротив стелы по стороне Дворца спорта.



Когда силовики со щитами отходят к автозакам, разбежавшиеся по парку люди опять подходят к проспекту Победителей.



Силовики заблокировали мостик, который ведет к отелю "Беларусь". Оттуда слышны крики. Демонстранты разбегаются, за ними бегут силовики в полной боевой амуниции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры оказывают помощь женщине, по словам очевидцев, ее избили силовики Минск, 23 сентября. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова волонтеры Красного Креста оказывают помощь женщине. По словам очевидцев, ее избили силовики. У...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.