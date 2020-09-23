Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. В районе стелы "Минск — город-герой" начались задержания протестующих.



Как передают с места событий корреспонденты БелаПАН, силовики используют водомет против демонстрантов, собравшихся на углу парка и набережной Свислочи.



Подъехало не менее семи автозаков, три автобуса и пять микроавтобусов, которые стали возле гостиницы "Планета". Людей начали оттеснять в сторону Дворца спорта. Туда же отправилась техника. Часть демонстрантов силовики со щитами отгоняют в парк напротив "Планеты".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе стелы начались задержания, силовики используют водомет Минск, 23 сентября. В районе стелы "Минск — город-герой" начались задержания протестующих. Как передают с места событий корреспонденты БелаПАН, силовики...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.