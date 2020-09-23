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В районе стелы начались задержания, силовики используют водомет
24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. В районе стелы "Минск — город-герой" начались задержания протестующих.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 23 сентября. В районе стелы "Минск — город-герой" начались задержания протестующих. Как передают с места событий корреспонденты БелаПАН, силовики...
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