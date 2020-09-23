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Несколько тысяч сторонников перемен движутся по проспекту Победителей к стеле "Минск — город-герой"
24.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. Несколько тысяч демонстрантов движутся по проспекту Победителей в направлении стелы "Минск — город-герой", у некоторых — картонная корона на голове и бело-красно-белые флаги.
Они скандируют "Жыве Беларусь", "Саня, отпусти любимую", "Уходи!" и другие лозунги.
Люди собрались также в районе станции метро "Пушкинская", где во время разгона мирной демонстрации 10 августа погиб 34-летний житель Минска Александр Тарайковский.
Тем временем на площади Независимости собираются сторонники Лукашенко.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 23 сентября. Несколько тысяч демонстрантов движутся по проспекту Победителей в направлении стелы "Минск — город-герой", у некоторых — картонная корона...
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