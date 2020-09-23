Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Несколько тысяч демонстрантов движутся по проспекту Победителей в направлении стелы "Минск — город-герой", у некоторых — картонная корона на голове и бело-красно-белые флаги.

Они скандируют "Жыве Беларусь", "Саня, отпусти любимую", "Уходи!" и другие лозунги.

Люди собрались также в районе станции метро "Пушкинская", где во время разгона мирной демонстрации 10 августа погиб 34-летний житель Минска Александр Тарайковский.

Тем временем на площади Независимости собираются сторонники Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несколько тысяч сторонников перемен движутся по проспекту Победителей к стеле "Минск — город-герой" Минск, 23 сентября. Несколько тысяч демонстрантов движутся по проспекту Победителей в направлении стелы "Минск — город-герой", у некоторых — картонная корона...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.