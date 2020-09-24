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ЕС прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко
24.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен - Sputnik. Инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Беларуси, говорится в распространенном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
© Sputnik Вячеслав Шарапов
В заявлении отмечается, что Евросоюз не признал результаты прошедших в августе выборов президента Беларуси, которые по оценке ЕС были сфальсифицированы.
"На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности", – сказано в документе.
В нем также отмечается, что ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью.
Напомним, инаугурация Александра Лукашенко
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ЕС ведет переоценку отношений с Беларусью, говорится в распространенном в четверг заявлении Жозепа Борреля.
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