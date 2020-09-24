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Беларусь заключит соглашения с пятью российскими регионами

24.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Беларусь на предстоящем Форуме регионов планирует заключить соглашения с пятью регионами России, об этом свидетельствует постановлением Совмина №551 от 22 сентября, опубликованное в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Павел Львов
Минская и Архангельская область подпишут дорожную карту 28-29 сентября

В постановлении говорится, что полномочия для подписания документов на ближайшем Форуме регионов Беларуси и России возлагаются на вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко. Именно он будет заключать соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах с правительством Ленинградской области, Республики Башкортостан, Хабаровского края, Самарской и Курской областей.

Напомним, VII Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. Его главной темой станет "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

Первый день работы регионального форума пройдет в дистанционном формате в виде заседаний пяти секций, а также заседания межпарламентской комиссии для обсуждения сотрудничества двух стран.

29 сентября пройдет пленарное заседание форума. Перед ним состоятся встречи представителей регионов и переговоры глав верхних палат парламентов двух стран. В этот день планируется подписание соглашений о сотрудничестве.

 
Теги: Минск
 
 
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Подписать документы планируется на предстоящем Форуме регионов Беларуси и России, с белорусской стороны заключать соглашения уполномочили вице-премьера Игоря...
 
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