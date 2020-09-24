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После тайной инаугурации президента в Беларуси задержано не менее 296 человек
24.09.2020 09:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Жесткие задержания, применение водометов с краской, избиения, крушение машин – такая реакция со стороны властей последовала 23 сентября в отношении людей, несогласных с результатами выборов и проведением инаугурации Лукашенко.
Список задержанных
В среду в Минске во Дворце Независимости
В этот день тысячи людей
Задержание в Минске, 23 сентября 2020-го / Reuters
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Жесткие задержания, применение водометов с краской, избиения, крушение машин – такая реакция со стороны властей последовала 23 сентября в отношении людей,...
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