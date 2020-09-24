После тайной инаугурации президента в Беларуси задержано не менее 296 человек

Жесткие задержания, применение водометов с краской, избиения, крушение машин – такая реакция со стороны властей последовала 23 сентября в отношении людей, несогласных с результатами выборов и проведением инаугурации Лукашенко.

Список задержанных размещен на сайте правозащитного центра «Весна». Большинство из задержанных провели ночь за решеткой, их ждут суды.

В среду в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко на пост президента, о которой ранее ничего не было известно. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт обещала журналистам сообщить о предстоящем событии, но этогоне последовало. Оно произошло неожиданно, и люди об этом не знали.

В этот день тысячи людей вышли на акции протеста против того, чтобы Александр Лукашенко продолжал оставаться у власти. Его легитимность не признают США, Канада, Германия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Украина. И этот список расширяется.

Задержание в Минске, 23 сентября 2020-го / Reuters