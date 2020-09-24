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Лукашенко про инаугурацию: в тайне это сохранить практически невозможно

24.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Беларусь не должна никого из своих соседей предупреждать о проведении инаугурации, заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с послом Китая Цуй Цимином.

Напомним, инаугурация Александра Лукашенко состоялась в среду утром, информационное агентство БелТА без предварительного анонса передало, что Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония прошла во Дворце Независимости. В Минюсте заверили, что никаких нарушений при этом не было, церемония прошла в соответствии с законом. Вечером после инаугурации в Беларуси прошли акции протеста.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественная церемония вступления в должность президента Беларуси состоялась накануне во Дворце Независимости и впервые прошла без анонса и прямой трансляции...
 
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