Лукашенко про инаугурацию: в тайне это сохранить практически невозможно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Беларусь не должна никого из своих соседей предупреждать о проведении инаугурации, заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с послом Китая Цуй Цимином.

Напомним, инаугурация Александра Лукашенко состоялась в среду утром, информационное агентство БелТА без предварительного анонса передало, что Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония прошла во Дворце Независимости. В Минюсте заверили, что никаких нарушений при этом не было, церемония прошла в соответствии с законом. Вечером после инаугурации в Беларуси прошли акции протеста.

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