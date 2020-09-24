Китай надеется, что Беларусь восстановит стабильность при Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Китай выступает против того, чтобы внешние силы создавали волнения в Беларуси, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Европейский союз в лице главы дипломатии Жозепа Борреля выступил с заявлением , в котором не признает результаты выборов президента республики.

"На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности", – сказано в документе.

Отвечая на вопрос об инаугурации белорусского президента, китайский дипломат сказал, что Пекин надеется, что "под руководством президента Александра Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность и спокойствие".

При этом Ван Вэньбинь подчеркнул, что "Китай уважает выбор, сделанный народом Беларуси, президентские выборы – внутреннее дело страны".

Официальный Пекин заверил, что поддерживает усилия Беларуси в стремлении обеспечить суверенитет и национальную безопасность и "выступает против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе".

Напомним, инаугурация Александра Лукашенко состоялась в среду утром, информационное агентство БелТА без предварительного анонса передало, что Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония прошла во Дворце Независимости. В Минюсте заверили, что никаких нарушений при этом не было, церемония прошла в соответствии с законом. Вечером после инаугурации в Беларуси прошли акции протеста.

Прорабатывается визит Си Цзиньпина

Заместитель спикера белорусского парламента Валерий Мицкевич обсудил двусторонние отношения с председателем Комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуем в формате видеоконференции.

"Мы высоко ценим поддержку Китая, в том числе в вопросах уважения иностранными государствами и международными организациями суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси", – сказал белорусский депутат.

При этом он выразил признательность китайской стороне за то, что на международных площадках, включая Совбез ООН, Пекин занимает конструктивную позицию в отношении ситуации в Беларуси.

"Мы с твердым оптимизмом смотрим на развитие белорусско-китайских отношений и уверены в последовательной реализации всех намеченных планов", – заверил Валерий Мицкевич.

По его мнению, "прорабатываемый визит председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь придаст дополнительный мощный стимул двустороннему сотрудничеству. Мы готовы к тесному взаимодействию с парламентом Китая в деле его подготовки и организации".

В свою очередь Чжан Есуй обратил внимание, что у двух стран сложились доверительные и стратегические отношения, которые характеризуют Китай и Беларусь как всепогодных партнеров.

"Китай всегда уважал путь развития, выбранный белорусским народом, и усилия, направленные на защиту независимости, суверенитета, безопасности и развития страны", – отметил китайский депутат.

По его словам, Пекин выступает "против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе. Убеждены, что белорусский народ по руководством главы государства способен самостоятельно обеспечить политическую стабильность и безопасность".

Орден почета для посла

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в четверг с главой китайской дипломатической миссии Цуй Цимином в связи с завершением его работы в республике.

Белорусский лидер вручил китайскому дипломату орден Почета, которого он удостоился за значительный личный вклад в развитие и укрепление связей между Минском и Пекином.

"Цуй Цимин работал в Беларуси с января 2014 года. За этот период белорусско-китайское сотрудничество существенно активизировалось по всем направлениям. Белорусская сторона высоко оценивает личный вклад посла в активизацию взаимодействия между двумя странами", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В общении с журналистами китайский посол отметил, что для него честь встретиться с белорусским президентом, а также выразил признательность властям республики.

"За более чем 2400 дней моей работы послом Китая в Беларуси я каждый день ощущал глубокие дружественные чувства белорусского народа ко мне, сотрудникам посольства КНР и китайскому народу", – отметил Цуй Цимин.

По его словам, отношения между Китаем и Беларусью становятся все более насыщенными. "Китайская сторона выражает удовлетворение достижениями в развитии двусторонних контактов".