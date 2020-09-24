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ГУВД: среди пострадавших на акциях протеста есть сотрудники милиции
24.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен - Sputnik. Правоохранительные органы будут устанавливать и привлекать к ответственности
"Среди сотрудников правоохранительных органов, которые работали вчера на уличных акциях, есть пострадавшие и госпитализированные", – сообщила Sputnik в четверг официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
По ее словам, будут установлены те, кто бросал в бойцов милицейского спецназа бутылки и другие предметы. Также Ганусевич сообщила, что 23 сентября в Минске задержаны несколько десятков участников уличных акций.
В Минске в среду прошли акции протеста противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Участники несанкционированных митингов выразили таким образом свое отношение к инаугурации президента на шестой срок.
Массовые
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В белорусской столице 23 сентября были задержаны несколько десятков участников несанкционированных протестных акций.
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