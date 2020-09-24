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ГУВД: среди пострадавших на акциях протеста есть сотрудники милиции

24.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Правоохранительные органы будут устанавливать и привлекать к ответственности участников уличных акций, которые нанесли травмы сотрудникам милиции.

"Среди сотрудников правоохранительных органов, которые работали вчера на уличных акциях, есть пострадавшие и госпитализированные", – сообщила Sputnik в четверг официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

YouTube / Sputnik Беларусь
Протесты в день инаугурации: как прошли акции оппозиции в Минске и регионах

По ее словам, будут установлены те, кто бросал в бойцов милицейского спецназа бутылки и другие предметы. Также Ганусевич сообщила, что 23 сентября в Минске задержаны несколько десятков участников уличных акций. 

В Минске в среду прошли акции протеста противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Участники несанкционированных митингов выразили таким образом свое отношение к инаугурации президента на шестой срок.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа. В первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

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Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице 23 сентября были задержаны несколько десятков участников несанкционированных протестных акций.
 
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