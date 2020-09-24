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Песков: Путин ранее уже поздравил Лукашенко с победой на выборах

24.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин ранее уже поздравлял президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, поэтому отдельного поздравления с инаугурацией не было, об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Поздравление уже было", – цитирует его РИА Новости.

БелТА
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Песков напомнил, что Путин поздравлял своего белорусского коллегу с победой на выборах сначала по телефону, а потом уже лично в ходе недавнего рабочего визита Лукашенко в Сочи.

Кроме того, 10 августа Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с его победой на президентских выборах. В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре с главой правительства Беларуси Романом Головченко передал поздравления президенту республики.

Напомним, 23 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в должность президента, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Высокие гости были приглашены в резиденцию белорусского президента в последний момент. На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности. 

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Теги: Минск
 
 
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