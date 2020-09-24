|
Украина предложила перенести форум регионов с Беларусью на год
24.09.2020 14:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Украинская сторона обратилась с инициативой перенести Форум регионов на 2021 год, об этом журналистам сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.
Форум регионов двух государств планировалось провести в Гродно в октябре. По словам главы диппредставительства, во время него должны были организовать различные выставки техники и сельхозпродукции, провести заседания двустороннего Консультативного совета делового сотрудничества и межправительственной белорусско-украинской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.
© Sputnik Мария Амелина
"В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь. Я, как заместитель главы белорусского оргкомитета, в июле посетил Гродно – прекрасный белорусский город мастеров и талантливых людей. Уже тогда он был готов принять гостей", – цитирует Сокола газета "Украина Бизнес Ревью".
По словам собеседника издания, буквально на днях украинская сторона обратилась с инициативой перенести Форум на следующий год, тем самым фактически перечеркнув совместную подготовительную работу. По мнению посла, от этого "пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми". Он отметил, что созидать намного труднее, чем разрушать.
Напомним, на 28-29 сентября запланирован VII Форум регионов Беларуси и России. Он пройдет в Минске и Минской области. Его главной темой станет "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перенос мероприятия, по мнению белорусского посла Игоря Сокола, негативно отразится на экономике двух стран и межрегиональных связях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)