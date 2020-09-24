Украина предложила перенести форум регионов с Беларусью на год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Украинская сторона обратилась с инициативой перенести Форум регионов на 2021 год, об этом журналистам сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Форум регионов двух государств планировалось провести в Гродно в октябре. По словам главы диппредставительства, во время него должны были организовать различные выставки техники и сельхозпродукции, провести заседания двустороннего Консультативного совета делового сотрудничества и межправительственной белорусско-украинской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.

"В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь. Я, как заместитель главы белорусского оргкомитета, в июле посетил Гродно – прекрасный белорусский город мастеров и талантливых людей. Уже тогда он был готов принять гостей", – цитирует Сокола газета "Украина Бизнес Ревью".

По словам собеседника издания, буквально на днях украинская сторона обратилась с инициативой перенести Форум на следующий год, тем самым фактически перечеркнув совместную подготовительную работу. По мнению посла, от этого "пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми". Он отметил, что созидать намного труднее, чем разрушать.

Напомним, на 28-29 сентября запланирован VII Форум регионов Беларуси и России. Он пройдет в Минске и Минской области. Его главной темой станет "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".