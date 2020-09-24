Лукашенко о тайной инаугурации: никакого секрета нет

Александр Лукашенко сегодня на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином прокомментировал упреки по поводу "тайной" инаугурации.

Прежде всего, официальный лидер пожаловался на соседние страны, особенно Польшу, которую официальная пропаганда давно обвиняет в подготовке протестов в Беларуси.

«Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли, - сказал он. - Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие».

По его мнению, Беларусь никого не должна предупреждать. «Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», - цитирует белорусского официального лидера пресс-служба президента.

Близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул первого» ранее сообщил о 700 приглашенных. «Странно слышать рассуждения о "тайной" инаугурации... Особенно учитывая то, что приглашены были около 700 человек!» - заявили авторы канала.

Лукашенко предложил узнавать об инаугурации в своих разведках. «Но если они об этом не знали, так а где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили», - сказал он, добавив, что в их Telegram-каналах писали о том, что церемония пройдет 23 сентября.

Глава Беларуси подчеркнул, что у нас «все законодательные нормы были соблюдены». «Кому надо было знать об этом, они знали», - пояснил Александр Лукашенко.

Он добавил, что «кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу», так как они «как чувствовали», что их «могут упрекнуть в какой-то конспирологии». «Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы», - пояснил Лукашенко.

В ряде стран заявили о непризнании Александра Лукашенко избранным президентом. «Мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного Президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны», - парировал официальный лидер Беларуси.

Представителей культуры собрали, чтобы обсудить ситуацию в стране

Среди гостей организованной церемонии были белорусские певицы сестры Александра и Валентина Груздевы. Они рассказали «Московскому комсомольцу», как собирали гостей, и, похоже, не смотря на объяснения Лукашенко об отсутствии тайны о целях приезда не знал практически никто.

«Накануне инаугурации поздно вечером нам позвонили и сообщили, что 23 сентября мы должны приехать в Музей Великой Отечественной войны на какое-то протокольное мероприятие, - сказала Валентина Груздева. - Предупредили, что форма одежды - парадная, посоветовали сделать прическу, накраситься, потому что планируется протокольная съемка».

Цель сбора «обсудить ситуацию в стране», «может, даже партию какую создадим», затем их повезли в Дворец независимости: «Министр сказал, что там нас ждет президент, он хочет кое-что сказать. Мы подумали, что состоится простая встреча с президентом».

Кстати, по словам сестер Груздевых, в зале собрались «от 450 до 700 человек, не больше». Кроме того, учитывая, что процедура не была тайной, наверное, на всякий случай «телефоны у всех забрали».

Напомним, 23 сентября прошла инаугурация , на которой Александр Лукашенко принял присягу президента. Церемония состоялась в «узком кругу» (несколько сотен человек), о ней ранее не сообщалось. Поэтому инаугурацию можно назвать тайной. Павел Латушко при этом назвал Александра Лукашенко «главой ОМОНа», пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знал об инаугурации, и комментировал ситуацию не стал, МИД Литвы назвал инаугурацию «фарсом» и большая часть Европы отказалась принимать легитимность главы Беларуси. Белорусское ТВ в момент принятия присяги президентом показывало российские сериалы.