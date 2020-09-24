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После тайной инаугурации президента в Беларуси задержано 364 человека

24.09.2020 15:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Жесткие задержания, применение водометов с краской, избиения, крушение машин – такая реакция со стороны властей последовала 23 сентября в отношении людей, несогласных с результатами выборов и проведением инаугурации Александра Лукашенко.

Список задержанных размещен на сайте правозащитного центра «Весна». Большинство из задержанных провели ночь за решеткой, их ждут суды.

В среду в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко на пост президента, о которой ранее ничего не было известно. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт обещала журналистам сообщить о предстоящем событии, но этогоне последовало. Оно произошло неожиданно, и люди об этом не знали.

В этот день тысячи людей вышли на акции протеста против того, чтобы Александр Лукашенко продолжал оставаться у власти. Его легитимность не признают США, Канада, Германия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Украина. И этот список расширяется.

Утром 24 сентября пресс-служба МВД официально сообщила, что всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске – 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек.

Задержание в Минске, 23 сентября 2020-го / Reuters

 
Теги: Минск
 
 
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Жесткие задержания, применение водометов с краской, избиения, крушение машин – такая реакция со стороны властей последовала 23 сентября в отношении людей,...
 
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