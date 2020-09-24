МИД ответил на реакцию зарубежных стран на инаугурацию Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. В соответствии с нормами белорусского законодательства состоялась 23 сентября состоялась инаугурация президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, инаугурация главы государства состоялась в среду утром, информационное агентство БелТА без предварительного анонса передало, что Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония прошла во Дворце Независимости. В Минюсте заверили , что никаких нарушений при этом не было, церемония прошла в соответствии с законом. Вечером после инаугурации в Беларуси прошли акции протеста.

Об источнике власти

"Белорусский народ, который является единственным источником власти и носителем суверенитета, сделал свой выбор. Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что Беларусь давно является независимым государством, которое признано и обладает равными с остальными странами правами на международной арене. Невмешательство во внутренние дела закреплено в статье 2 Устава ООН и является фундаментальным принципом международного права.

"Поэтому белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают главу своего государства, Парламент и местные советы. Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров", – констатируется в официальном документе.

Официальный Минск в этой связи подчеркивает, что эта проблема является искусственной и надуманной. Попытки некоторых западных государств поставить под вопрос легитимность президента Беларуси "ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества".

О позиции Украины

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации", – отметили в МИД.

При этом в заявлении говорится, что у белорусской стороны сложилось мнение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества".

В белорусском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что заявления, которые должны соответствовать трендам и моде, прозвучали от представителя соседней страны, которую Минск поддерживает, проводя независимую линию. Правда, украинское министерство иностранных дел не посчитало для себя это важным.

"Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ", - пообещали в пресс-службе белорусского министерства иностранных дел.

"Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан", - напомнили в МИД.

Причем там добавили, что республика не проявляла стремления к конфронтации. Белорусская сторона выступала за диалог. "Мы неоднократно на различных уровнях подчеркивали, что заинтересованы развивать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми международными партнерами".