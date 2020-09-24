СК расследует уголовное дело о клевете на милицейского генерала

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Следственный комитет Беларуси расследует уголовное дело о клевете на высокопоставленного сотрудника министерства внутренних дел, задержан редактор старейшего негосударственного издания страны, сообщили в СК.

"По данным следствия, в середине августа текущего года на интернет-ресурсе "Наша нива" размещена публикация, содержащая заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя министра внутренних дел Беларуси", – сообщила Sputnik в четверг официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК РБ (Клевета). Обстоятельства противоправных действий выясняются, проводится расследование, отметила она.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан главный редактор ресурса", – сказала Гончарова.

Представитель СК также уточнила, что за восемь месяцев текущего года по ст.188 УК возбуждено 27 уголовных дел.

"Следственный комитет напоминает, что клевета влечет за собой не только административную, но уголовную ответственность", – добавила Гончарова.

Санкция статьи "Клевета" предусматривает штраф, исправительные работы на срок до двух лет, арест, ограничение свободы на срок до трех лет.

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