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Новое оружие силовиков – окрашенная вода
24.09.2020 16:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен - Sputnik. Силовики
"Протесты в этот день приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы летели в сторону правоохранителей", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"Окрашенная вода в водометах используется полицейскими по всему миру для того, чтобы участников протестов можно было идентифицировать и задержать, а также привлекать к ответственности наиболее активных нарушителей порядка", - пояснил Sputnik эксперт в сфере обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, водяные пушки против протестующих полицейские применяют во многих станах мира уже достаточно давно, а "подкрашенная вода - это пример времени цветных революций".
"Краска безопасна, но чтобы ее смыть, нужно много воды и мыльного раствора. Пока человек доберется до душа, его вычислят правоохранители", - сказал собеседник агентства.
Краска как маркер
"Красящую жидкость стали первыми применять сыщики в криминальной милиции, когда нужно было поймать вора в банке или в офисе. Скрытую ловушку с краской устанавливали, условно говоря, на кошелек, она "взрывалась" и окрашивала руки, лицо, одежду вора плохо смываемым пигментом", - пояснил эксперт предысторию появления окрашенной воды в водометах.
© Sputnik / Виктор Толочко
Милиция применила водометы с подкрашенной водой 23 сентября
Он также рассказал, что в некоторых странах в эпоху цветных революций начали применять в водометах "дурно пахнущую жидкость". "Вот это действительно ад. Но я не слышал, чтобы белорусская милиция планировала это делать", - добавил эксперт.
По его словам, "крашеную воду, надо полагать, применили после того, как было принято решение выявить всех активных участников протестных акций".
В первый раз
Эксперт рассказал, что ранее, до протестных акций 2020-го года в Беларуси не применялись водометы и газ против участников уличных акций.
"Я знаю, что люди, которые ранее руководили спецподразделениями, гордятся тем, что дело до водометов и резиновых пуль не дошло. Но здесь следует учитывать, что раньше протестные акции в Беларуси были совершенно другие. Разве можно сравнить попытку устроить "джинсовую революцию" в 2006 году и ситуацию уличными протестами сейчас?" - сказал собеседник Sputnik.
"Накал был не тот. Да и белорусские силовики смотрят на Европу. К примеру, в Германии, свернул с заявленного маршрута - уже нарушение. Там никто не предупреждает, там сразу бьют дубинкой по голове", - заверил эксперт.
Уникальный опыт
Эксперт, который сам долгое время возглавлял специальное подразделение, также отметил, что белорусский милицейский спецназ, в целом белорусская милиция, во время протестных акций, которые начались в августе "получили колоссальный, уникальный опыт реагирования на действия протестующих на уличных неразрешенных акциях".
© AFP 2020 / MORRIS MAC MATZEN
Полиция использует водометы во время акции протеста 6 июня 2020 года в Гамбурге, на севере Германии, в знак солидарности с протестами, бушующими в США в связи со смертью Джорджа Флойда
Собеседник Sputnik не исключил того, что видео с уличных акций в Минске "уже скачали себе полицейские многих стан мира как методическое пособие для работы в условиях цветных революций".
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Многие уже заметили, что при пресечении протестных акций в Минске, милиция применяла водометы с подкрашенной водой. Sputnik поговорил с экспертом, который согласился...
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