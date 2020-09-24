Новое оружие силовиков – окрашенная вода

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Силовики применили водометы с окрашенной жидкостью во время уличных протестов в Минске вечером 23 сентября.

"Протесты в этот день приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы летели в сторону правоохранителей", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Окрашенная вода в водометах используется полицейскими по всему миру для того, чтобы участников протестов можно было идентифицировать и задержать, а также привлекать к ответственности наиболее активных нарушителей порядка", - пояснил Sputnik эксперт в сфере обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий.

По его словам, водяные пушки против протестующих полицейские применяют во многих станах мира уже достаточно давно, а "подкрашенная вода - это пример времени цветных революций".

"Краска безопасна, но чтобы ее смыть, нужно много воды и мыльного раствора. Пока человек доберется до душа, его вычислят правоохранители", - сказал собеседник агентства.

Краска как маркер

"Красящую жидкость стали первыми применять сыщики в криминальной милиции, когда нужно было поймать вора в банке или в офисе. Скрытую ловушку с краской устанавливали, условно говоря, на кошелек, она "взрывалась" и окрашивала руки, лицо, одежду вора плохо смываемым пигментом", - пояснил эксперт предысторию появления окрашенной воды в водометах.

© Sputnik / Виктор Толочко Милиция применила водометы с подкрашенной водой 23 сентября

Он также рассказал, что в некоторых странах в эпоху цветных революций начали применять в водометах "дурно пахнущую жидкость". "Вот это действительно ад. Но я не слышал, чтобы белорусская милиция планировала это делать", - добавил эксперт.

По его словам, "крашеную воду, надо полагать, применили после того, как было принято решение выявить всех активных участников протестных акций".

В первый раз

Эксперт рассказал, что ранее, до протестных акций 2020-го года в Беларуси не применялись водометы и газ против участников уличных акций.

"Я знаю, что люди, которые ранее руководили спецподразделениями, гордятся тем, что дело до водометов и резиновых пуль не дошло. Но здесь следует учитывать, что раньше протестные акции в Беларуси были совершенно другие. Разве можно сравнить попытку устроить "джинсовую революцию" в 2006 году и ситуацию уличными протестами сейчас?" - сказал собеседник Sputnik.

"Накал был не тот. Да и белорусские силовики смотрят на Европу. К примеру, в Германии, свернул с заявленного маршрута - уже нарушение. Там никто не предупреждает, там сразу бьют дубинкой по голове", - заверил эксперт.

Уникальный опыт

Эксперт, который сам долгое время возглавлял специальное подразделение, также отметил, что белорусский милицейский спецназ, в целом белорусская милиция, во время протестных акций, которые начались в августе "получили колоссальный, уникальный опыт реагирования на действия протестующих на уличных неразрешенных акциях".

© AFP 2020 / MORRIS MAC MATZEN Полиция использует водометы во время акции протеста 6 июня 2020 года в Гамбурге, на севере Германии, в знак солидарности с протестами, бушующими в США в связи со смертью Джорджа Флойда

Собеседник Sputnik не исключил того, что видео с уличных акций в Минске "уже скачали себе полицейские многих стан мира как методическое пособие для работы в условиях цветных революций".

Смотрите также на Sputnik:

В МВД рассказали, зачем в Бресте применялся водомет - видео