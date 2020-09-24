Форум регионов Беларуси и Украины перенесен, визит Зеленского в Минск отменен

Форум регионов Беларуси и Украины, который планировалось провести в Гродно в октябре, не состоится. Украинская сторона предложила перенести его на следующий год.

«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год», - сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол «Украина Бизнес Ревю».

По его мнению, «фактически перечеркнута совместная подготовительная работа». В частности, сформированы белорусский и украинский оргкомитеты по подготовке форума, в программу вошли 17 параллельных локаций.

По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины, прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь.

«Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее», — сказал Сокол.

Дипломат признал, что «руководство Украины поставило отношения «на паузу»», в такой ситуации, считает он, официальный Минск продолжит «общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом».

«Мы к этому готовы», - заключил посол.

Визит Зеленского в Беларусь отменен, сообщила сегодня пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель. По ее словам, он планировался на октябрь, сообщает «РБК-Украна».

Напомним, что первый форум регионов двух стран прошел в октябре 2018-го в Гомеле. В пленарном заседании форума приняли участие лидеры двух стран. В 2019 году он прошел в Житомире, там встречались Александр Лукашенко и Владимир Зеленский .