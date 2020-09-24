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Состояние голодающего в СИЗО Максима Знака ухудшилось - адвокат

25.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Состояние члена Координационного совета оппозиции Максима Знака, который объявил голодовку в СИЗО, ухудшилось, об этом Sputnik сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО №1 в Минске. Он объявил голодовку в связи с несогласием с предъявленным ему обвинением. Голодает юрист уже неделю. Сегодня его посетил адвокат.

© Sputnik / Анна Нефедова
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"Седьмые сутки голодовки заканчиваются, есть закономерное ухудшение здоровья и самочувствия по некоторым аспектам. Но он держится хорошо, убежден, что нужно делать выводы  из создавшейся ситуации", - сказал Лаевский Sputnik.

По его словам, Знак держит не сухую голодовку, употребляет воду.

"Но в условиях сизо возникают проблемы с бутилированной водой. Приходится использовать воду из-под крана, кипятить ее. Голодовка в СИЗО - это испытание серьезное", - сказал он.

Ранее Лавевский сообщил, что накануне суд отказал в изменении Знаку меры пресечения и отменить заключение под стражу.

Максиму Знаку было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Уголовное дело по факту создания Координационного совета возбуждено по ст. 361 УК Беларуси (публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные с использованием СМИ или сети Интернет). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу проходят трое обвиняемых - сам Знак, адвокат Илья Салей и еще один член КС - Мария Колесникова.

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Теги: Минск
 
 
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Юристу было предъявлено обвинение, после чего он объявил голодовку, которая продолжается уже неделю.
 
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