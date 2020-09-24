|
Состояние голодающего в СИЗО Максима Знака ухудшилось - адвокат
25.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Состояние члена Координационного совета оппозиции Максима Знака, который объявил голодовку в СИЗО, ухудшилось, об этом Sputnik сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.
Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО №1 в Минске. Он
© Sputnik / Анна Нефедова
"Седьмые сутки голодовки заканчиваются, есть закономерное ухудшение здоровья и самочувствия по некоторым аспектам. Но он держится хорошо, убежден, что нужно делать выводы из создавшейся ситуации", - сказал Лаевский Sputnik.
По его словам, Знак держит не сухую голодовку, употребляет воду.
"Но в условиях сизо возникают проблемы с бутилированной водой. Приходится использовать воду из-под крана, кипятить ее. Голодовка в СИЗО - это испытание серьезное", - сказал он.
Ранее Лавевский сообщил, что накануне суд отказал в изменении Знаку меры пресечения и отменить заключение под стражу.
Максиму Знаку было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).
Уголовное дело по факту создания Координационного совета возбуждено по ст. 361 УК Беларуси (публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные с использованием СМИ или сети Интернет). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу проходят трое обвиняемых - сам Знак, адвокат Илья Салей и
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юристу было предъявлено обвинение, после чего он объявил голодовку, которая продолжается уже неделю.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)