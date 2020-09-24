Трамп: если Верховный суд признает победу Байдена, соглашусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласится с решением Верховного суда, если тот признает победу Джо Байдена на президентских выборах.

"О, с этим я соглашусь. Но я думаю, нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы дойдем до этого", - сказал он в четверг в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.

Он добавил, что не ожидает справедливого подхода от модератора первого раунда теледебатов Криса Уоллеса. Напомним, первые теледебаты запланированы на 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести уже отобранным темам, уделив каждой 15 минут.

Трамп выразил мнение, что ведущий теледебатов не станет задавать острые вопросы его оппоненту.

"Он будет задавать острые вопросы мне, и это покажет – это будет несправедливо. Я в этом не сомневаюсь. Но он будет под контролем левых радикалов. Вот так, они его контролируют", - пояснил американский лидер.

Накануне Трамп на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов. По его словам, он все равно намерен выиграть.

Вместе с тем, Байден ранее заявлял, что в случае непризнания выборов Трампом, его из Белого дома "выведут" военные. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.