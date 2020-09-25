Член Координационного совета оппозиции призвал сохранить дружбу с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Член Координационного совета белорусской оппозиции и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский призвал поддерживать дружеские отношения с Россией.

По его словам, белорусы опасаются присоединения к России, так как считают, что Беларусь должна быть суверенным государством, но с Москвой необходимо поддерживать дружеские отношения.

"Есть у людей такие настроения - некие опасения, что Россия может вторгнуться на территорию Беларуси. И я тоже считаю, что присоединение к России - это было бы плохо, мы должны быть суверенным государством. (…) Мы все понимаем, что у нас 75-80% экономических связей именно с Россией. Попытка это обрезать - все равно, что ножом попилить себе ногу. Остаться инвалидом просто", - рассказал Дылевский в интервью РИА Новости .

Человек с железобетонной хваткой

Член КС рассказал и о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. Он назвал его очень сильным человеком и сказал, что уважает его как политика.

"Мое личное мнение: Путин - очень сильный лидер. (…) На мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик. Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной - значит, это человек с железобетонной хваткой", - сказал Дылевский.

Тяжелые условия в СИЗО

Дылевский провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий. Член Координационного совета был выпущен из СИЗО 18 сентября. Он назвал условия содержания в изоляторе тяжелыми, но отметил, что насилие к нему не применялось.

"Насилия никакого не было. В то же время условия там были тяжелые: находиться там неприятно. Казалось, что в камере до меня жили годами бомжи - запах очень сильный. Еду там есть просто невозможно", - рассказал Дылевский.

Он отметил, что сотрудники СИЗО как в Минске, так и в Жодино, в большинстве своем относились к нему нормально. Что касается настроений сотрудников, то член КС отметил – были как ярые сторонники действующей власти, так и те, кто "просто делают свою работу".

Работа в КС продолжится

Что касается Координационного совета, то Дылевский намерен продолжать свою работу в нем. Но профессиональным политиком он становиться не намерен.

"Я понимаю, что это нужная для страны структура в данный момент. Она нужна людям, останавливаться и выходить из состава совета я не считаю нужным. Более того, я считаю действия совета абсолютно законными", - сказал Дылевский.

При этом он добавил, что в будущем может и выйти из КС, если поймет, что "сделал все, что смог".

Глава стачкома

После выхода в СИЗО, как уточнил Дылевский, он не выходил на акции протеста, так как был занят на работе (трудится в термическом цеху). Он намерен продолжать деятельность и как глава стачкома на своем предприятии.

"Я должен оставаться на предприятии, чтобы там продолжать вести какую-то деятельность, чтобы не терять контакт с людьми. В рамках координационного совета, в рамках завода как глава стачкома", - сказал Дылевский.

По его словам, руководство завода относится к его общественной деятельности нормально, главное – выполнять свою основную работу.

Напомним, представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами президентских выборов, ранее объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, изначально в президиуме было семь человек. Почти все члены президиума КС оппозиции арестованы или находятся за границей, за исключением нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич .

Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак , они заключены под стражу.

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