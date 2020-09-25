ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дрозденко рассказал, сколько может стоить строительство терминала в Усть-Луге

25.09.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Беларусь может войти в ОАО и участвовать в строительстве терминала в Усть-Луге, сказал журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент Sputnik.

В вопросе участия Беларуси в строительстве белорусского порта в Усть-Луге важно понимание вопроса того, каким он должен быть.

"Может быть, он должен быть универсальный, может быть, под какие-то конкретные грузы. От этого будет зависеть цена строительства", – отметил глава российского региона. 

© Sputnik / Максим Богодвид
Лукашенко предложил главе Ленобласти создать рыбное предприятие

При этом он добавил, что сказал сегодня президенту Беларуси, что в настоящее время в Усть-Луге строится еще три новых терминала: для универсальных грузов, минеральных удобрений, накатных и контейнерных грузов.

"Надо просто посмотреть, возможно, нужно войти в строительство этих терминалов. Тем более, это открытое акционерное общество и, таким образом, удешевить будущие стивидорные услуги (услуги по портовой переработке грузов)", – рассказал Александр Дрозденко.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, сколько может стоить участие в таком проекте, губернатор сказал, что это зависит от того, какой это будет терминал.

"Самой недорогой терминал стоит от 2,5 миллиардов российских рублей (примерно 32,5 миллиона долларов - Sputnik), самый дорогой терминал – 25 миллиардов российских рублей (примерно 325 миллионов долларов - Sputnik). Поэтому нужно понимать, под какие грузы конкретно будет строиться терминал", – пояснил он.

При этом глава Ленинградской области отметил, что предпочтительнее вхождение в ОАО, которое сегодня уже строит терминал. Потому что это дешевле и проще и снижает издержки на переработку грузов. Вопросы о том, какие грузы пойдут через Ленинградскую область из Беларуси сегодня не обсуждались.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава российского региона отметил, что участвовать в строительстве уже возводимого терминала выгоднее, а сам проект в зависимости от специализации может стоить...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко предложил главе Ленобласти создать рыбное предприятие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика