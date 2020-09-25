Дрозденко рассказал, сколько может стоить строительство терминала в Усть-Луге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Беларусь может войти в ОАО и участвовать в строительстве терминала в Усть-Луге, сказал журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент Sputnik.

В вопросе участия Беларуси в строительстве белорусского порта в Усть-Луге важно понимание вопроса того, каким он должен быть.

"Может быть, он должен быть универсальный, может быть, под какие-то конкретные грузы. От этого будет зависеть цена строительства", – отметил глава российского региона.

При этом он добавил, что сказал сегодня президенту Беларуси, что в настоящее время в Усть-Луге строится еще три новых терминала: для универсальных грузов, минеральных удобрений, накатных и контейнерных грузов.

"Надо просто посмотреть, возможно, нужно войти в строительство этих терминалов. Тем более, это открытое акционерное общество и, таким образом, удешевить будущие стивидорные услуги (услуги по портовой переработке грузов)", – рассказал Александр Дрозденко.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, сколько может стоить участие в таком проекте, губернатор сказал, что это зависит от того, какой это будет терминал.

"Самой недорогой терминал стоит от 2,5 миллиардов российских рублей (примерно 32,5 миллиона долларов - Sputnik), самый дорогой терминал – 25 миллиардов российских рублей (примерно 325 миллионов долларов - Sputnik). Поэтому нужно понимать, под какие грузы конкретно будет строиться терминал", – пояснил он.

При этом глава Ленинградской области отметил, что предпочтительнее вхождение в ОАО, которое сегодня уже строит терминал. Потому что это дешевле и проще и снижает издержки на переработку грузов. Вопросы о том, какие грузы пойдут через Ленинградскую область из Беларуси сегодня не обсуждались.

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