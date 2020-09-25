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Лукашенко предложил главе Ленобласти создать рыбное предприятие
25.09.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Белорусская биотехнологическая компания могла бы поставлять в российский регион корма собственного производства, сказал президент Беларуси во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Павел Вур
По его словам, БНБК – новая биотехнологическая компания – начала производство суперсовременных кормов. При этом в Ленинградской области рыбное хозяйство развито достаточно хорошо.
"Они (представители компании – Sputnik) просили, чтобы я вам передал, если вас устроит, а я уверен, что вы отдадите предпочтение именно этой компании, потому что качество и уровень высокий, люди нормальные работают. Если вам для рыбного хозяйства нужны корма, мы с большим удовольствием будем с вами сотрудничать", – заверил глава государства.
По его словам, сейчас нужно посмотреть и создать совместное рыбное предприятие в Ленинградской области, так как опыт у соседей большой.
"Мы могли бы подключиться. И кормили бы своих рыб там вместе", – предложил белорусский президент.
Напомним, Беларусь экспортирует рыбу только в две страны мира: Россию и Литву. Утвержден и сертификат экспорта белорусской рыбы в Китай, однако Поднебесная не чувствует нехватки в морепродуктах: она занимает первое в мире место по их добыче. В самой Беларуси
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Корма собственного производства для выращивания рыбы могла бы поставлять на совместное предприятие в российском регионе белорусская биотехнологическая...
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