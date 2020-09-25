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Лукашенко предложил построить в Усть-Луге белорусский терминал
25.09.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Беларусь и Россия могут скооперироваться и построить совместно причал для белорусских грузов в Усть-Луге, сказал президент Беларуси во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы сейчас очень много говорим и работаем над изменением логистики по поставке наших товаров. Порт Усть-Луга – это же Ленинградская область. Поэтому нам надо договориться во что бы то ни стало", – отметил глава государства.
По его словам, при этом вопрос стоит только в железнодорожных тарифах и перевалке в портах. Лукашенко добавил, что этот вопрос он "очень много времени" обсуждал на встрече с президентом России.
"Я ему сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, скажем так, свой порт. Он загорелся этим вопросом", – подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусский президент рассказал, что предложил Владимиру Путину и финансовое решение этого вопроса. Речь идет о средствах, которые получится "сэкономить на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации". По словам Лукашенко, Беларусь готова вложить эти деньги в строительство терминала.
"Мы можем с вами, Александр Юрьевич, если будет желание, реализовать этот проект совместный", – заявил Лукашенко.
Напомним, власти Беларуси задумались над
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Власти республики задумались над переносом логистики с инфраструктуры портов балтийских республик в российские гавани.
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