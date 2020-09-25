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Лукашенко предложил построить в Усть-Луге белорусский терминал

25.09.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Беларусь и Россия могут скооперироваться и построить совместно причал для белорусских грузов в Усть-Луге, сказал президент Беларуси во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, передает корреспондент Sputnik. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы сейчас очень много говорим и работаем над изменением логистики по поставке наших товаров. Порт Усть-Луга – это же Ленинградская область. Поэтому нам надо договориться во что бы то ни стало", – отметил глава государства.

По его словам, при этом вопрос стоит только в железнодорожных тарифах и перевалке в портах. Лукашенко добавил, что этот вопрос он "очень много времени" обсуждал на встрече с президентом России.

"Я ему сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, скажем так, свой порт. Он загорелся этим вопросом", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский президент рассказал, что предложил Владимиру Путину и финансовое решение этого вопроса. Речь идет о средствах, которые получится "сэкономить на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации". По словам Лукашенко, Беларусь готова вложить эти деньги в строительство терминала.

"Мы можем с вами, Александр Юрьевич, если будет желание, реализовать этот проект совместный", – заявил Лукашенко.

Напомним, власти Беларуси задумались над переориентированием товарных потоков из порта в Клайпеде на российское направление после недружественных заявлений официального Вильнюса в отношении итогов президентских выборов и акций протеста. У России свободные мощности для этого есть, объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн.

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Теги: Минск
 
 
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Власти республики задумались над переносом логистики с инфраструктуры портов балтийских республик в российские гавани.
 
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