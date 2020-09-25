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Норвегия дополнила список стран, не признавших легитимность Лукашенко
25.09.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Норвегия дополнила список стран, которые не признали Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен. В сообщении он написал слово «инаугурация» в кавычках.
«Полусекретная "инаугурация" не дает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными», - написал он.
Ранее легитимность Лукашенко на посту руководителя Беларуси не признали страны США, Канада, Германия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Украина.
Президент 24 сентября на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином прокомментировал упреки по поводу "тайной" инаугурации. Но некоторые гости и правда не знали, куда иих пригласили.
По его мнению, Беларусь никого не должна предупреждать. «Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», -
Напомним, 23 сентября во Дворце Независимости
В этот день тысячи людей
Утром 24 сентября пресс-служба МВД официально
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Норвегия дополнила список стран, которые не признали Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
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