ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко – губернатору Иркутской области: хорошо, что вы подальше от Запада

25.09.2020 14:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в пятницу с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым и поздравил его с победой на выборах главы региона, передает корреспондент Sputnik.

"Процент доверия сибиряков у вас бешеный. Хорошо, что вы подальше от Запада. А так бы у вас тоже цветную революцию устроили из-за больших процентов на выборах", - отметил он.

© Sputnik / Владимир Смирнов
Губернатор Иркутской области объяснил, почему просела торговля с Беларусью

Президент предложил активизировать сотрудничество с россиянами и реализовать новые совместные проекты.

"Иркутская область - это гигант в России. Это опорная область в Сибири. У нас очень много планов и практически решенных вопросов. Кое-где нам надо просто встряхнуться", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению президента, для Иркутской области могут представлять интерес белорусское горно-шахтное оборудование, грузовые автомобили, карьерная техника, общественный транспорт, электромобили, различные виды транспорта на газомоторном топливе.

За прошлый год товарооборот Беларуси и Иркутской области составил 284,3 миллиона долларов. С начала 2020 года на фоне пандемии он снизился до 46,6 миллиона.

По данным пресс-службы президента, Беларусь поставляет в регион изолированные провода, кабели, фториды, фторосиликаты и фтороалюминаты, грузовые автомобили, машины и механизмы для грунтовых работ. Из Иркутской области закупаются алюминиевая проволока и необработанный алюминий, специфические товары, мука из семян и плодов масличных культур.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент поздравил Игоря Кобзева с победой на выборах главы региона и отметил "бешеный процент доверия сибиряков".
 
Новости дня
Новости политики
 
Норвегия дополнила список стран, не признавших легитимность Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика