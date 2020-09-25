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Лукашенко – губернатору Иркутской области: хорошо, что вы подальше от Запада
25.09.2020 14:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в пятницу с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым и поздравил его с победой на выборах главы региона, передает корреспондент Sputnik.
"Процент доверия сибиряков у вас бешеный. Хорошо, что вы подальше от Запада. А так бы у вас тоже цветную революцию устроили из-за больших процентов на выборах", - отметил он.
© Sputnik / Владимир Смирнов
Президент предложил активизировать сотрудничество с россиянами и реализовать новые совместные проекты.
"Иркутская область - это гигант в России. Это опорная область в Сибири. У нас очень много планов и практически решенных вопросов. Кое-где нам надо просто встряхнуться", - сказал Александр Лукашенко.
По мнению президента, для Иркутской области могут представлять интерес белорусское горно-шахтное оборудование, грузовые автомобили, карьерная техника, общественный транспорт, электромобили, различные виды транспорта на газомоторном топливе.
За прошлый год товарооборот Беларуси и Иркутской области составил 284,3 миллиона долларов. С начала 2020 года на фоне пандемии он снизился до 46,6 миллиона.
По данным пресс-службы президента, Беларусь поставляет в регион изолированные провода, кабели, фториды, фторосиликаты и фтороалюминаты, грузовые автомобили, машины и механизмы для грунтовых работ. Из Иркутской области закупаются алюминиевая проволока и необработанный алюминий, специфические товары, мука из семян и плодов масличных культур.
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Президент поздравил Игоря Кобзева с победой на выборах главы региона и отметил "бешеный процент доверия сибиряков".
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