Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 сентября. Созданная известными белорусскими спортсменами инициатива "Свободное объединение спортсменов Беларуси" призвала коллег поддержать сторонников перемен. Видеообращение опубликовано в " Инстаграме " инициативы.

"Мы — Свободное объединение спортсменов Беларуси, обычно мы представляем страну на спортивной арене, — говорит на видео баскетболистка Елена Левченко. — Мы с гордостью стоим в одном ряду с лучшими спортсменами мира. Сейчас мы чувствуем себя обязанными представить голос белорусского народа. Мы обращаемся к коллегам-спортсменам, болельщикам и всем людям на планете".

"Государственные органы ежедневно и повсеместно нарушают Конституцию, законы и Олимпийскую хартию и базовые права человека", — продолжил волейболист Артур Удрис.

"Людей запугивают, задерживают, репрессируют и пытают, — добавила фристайлистка Александра Романовская. — Масштаб жестокости просто невообразим. Чтение новостей сравнимо с эмоциональным изнасилованием".

"Пожалуйста, станьте на нашу сторону в этой войне между добром и злом. Будьте честными, смелыми — словом и делом. Будьте героями, такими же, как тысячи белорусов. Действуйте во благо всего человечества", — завершил обращение баскетболист Егор Мещеряков.

О создании Свободного объединения спортсменов Беларуси было объявлено в начале сентября. На тот момент в его состав вошли олимпийская призерка пловчиха Александра Герасименя, олимпийская призерка толкательница ядра Надежда Остапчук, капитан национальной команды по баскетболу Екатерина Снытина и баскетболистка Елена Левченко, баскетболисты Никита и Егор Мещеряковы, самбист Степан Попов, волейболист Артур Удрис, основатель гандбольного клуба "Витязь" Александр Опейкин и главный тренер "Витязя" Константин Яковлев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Свободное объединение спортсменов Беларуси призвало коллег поддержать сторонников перемен Минск, 25 сентября. Созданная известными белорусскими спортсменами инициатива "Свободное объединение спортсменов Беларуси" призвала коллег поддержать...

Захар Щербаков, БелаПАН.