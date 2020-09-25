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Свободное объединение спортсменов Беларуси призвало коллег поддержать сторонников перемен
25.09.2020 14:41 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 сентября. Созданная известными белорусскими спортсменами инициатива "Свободное объединение спортсменов Беларуси" призвала коллег поддержать сторонников перемен. Видеообращение опубликовано в "
"Мы — Свободное объединение спортсменов Беларуси, обычно мы представляем страну на спортивной арене, — говорит на видео баскетболистка Елена Левченко. — Мы с гордостью стоим в одном ряду с лучшими спортсменами мира. Сейчас мы чувствуем себя обязанными представить голос белорусского народа. Мы обращаемся к коллегам-спортсменам, болельщикам и всем людям на планете".
"Государственные органы ежедневно и повсеместно нарушают Конституцию, законы и Олимпийскую хартию и базовые права человека", — продолжил волейболист Артур Удрис.
"Людей запугивают, задерживают, репрессируют и пытают, — добавила фристайлистка Александра Романовская. — Масштаб жестокости просто невообразим. Чтение новостей сравнимо с эмоциональным изнасилованием".
"Пожалуйста, станьте на нашу сторону в этой войне между добром и злом. Будьте честными, смелыми — словом и делом. Будьте героями, такими же, как тысячи белорусов. Действуйте во благо всего человечества", — завершил обращение баскетболист Егор Мещеряков.
О создании Свободного объединения спортсменов Беларуси было объявлено в начале сентября. На тот момент в его состав вошли олимпийская призерка пловчиха Александра Герасименя, олимпийская призерка толкательница ядра Надежда Остапчук, капитан национальной команды по баскетболу Екатерина Снытина и баскетболистка Елена Левченко, баскетболисты Никита и Егор Мещеряковы, самбист Степан Попов, волейболист Артур Удрис, основатель гандбольного клуба "Витязь" Александр Опейкин и главный тренер "Витязя" Константин Яковлев.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 25 сентября. Созданная известными белорусскими спортсменами инициатива "Свободное объединение спортсменов Беларуси" призвала коллег поддержать...
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