Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 сентября. Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Алесь Любенчук арестован на 12 суток и наказан штрафом в 810 рублей. Такое решение вынесено 25 сентября в суде Московского района Минска, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении его коллеги Дениса Гончаренко.

Накануне вечером Любенчук и Гончаренко вместе с коллегами ожидали возле ЦИП на Окрестина освобождения фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина после 11-суточного ареста. Журналистов "Белсата" задержали и отвезли в Московское РУВД столицы.

В отношении обоих составили по два протокола о правонарушении: по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и ст. 22.9 (нарушение законодательства о средствах массовой информации) КоАП.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Корреспондент "Белсата" Любенчук наказан 12 сутками ареста и штрафом за работу без аккредитации Минск, 25 сентября. Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Алесь Любенчук арестован на 12 суток и наказан штрафом в 810 рублей. Такое...

Захар Щербаков, БелаПАН.