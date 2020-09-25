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Российские десантники, участвовавшие в учениях "Славянское братство" на территории Беларуси, готовятся к возвращению домой

25.09.2020 15:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 сентября. Военнослужащие Вооруженных сил России, которые приняли участие в учениях "Славянское братство — 2020" на территории Беларуси, готовятся к возвращению домой.

"Российские десантники, участвовавшие в совместном учении "Славянское братство — 2020", начали погрузку техники и личного состава на воинский эшелон и готовятся к отправке в пункты постоянной дислокации", — говорится на странице Министерства обороны РФ в "Твиттере".

Начавшиеся 14 сентября белорусско-российские учения "Славянское братство — 2020" прошли в два этапа. Действия велись на полигонах в Брестской и Гродненской областях.

В ходе второго этапа, который прошел 21—25 сентября в форме оперативно-тактических учений, войска на практике отрабатывали совместные действия "в интересах обеспечения военной безопасности государства". Участвовали военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений воздушно-десантных войск ВС России.

Всего, как ранее сообщили в Минобороны Беларуси, к практическим действиям планировалось привлечь около 6 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники, из них от РФ — около 1 тыс. человек и до 100 единиц техники.

В белорусском военном ведомстве подчеркивали, что учения носят "сугубо оборонительный характер" и направлены на отработку "совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Республики Беларусь и Российской Федерации", а также на "дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства".


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 сентября. Военнослужащие Вооруженных сил России, которые приняли участие в учениях "Славянское братство — 2020" на территории Беларуси, готовятся к...
 
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