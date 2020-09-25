Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 сентября. Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Денис Гончаренко подвергнут административному аресту на 12 суток и наказан штрафом в 810 рублей. Такое решение вынесено 25 сентября в суде Московского района Минска, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Суд над его коллегой Алесем Любенчуком еще идет.

Накануне вечером Любенчук и Гончаренко вместе с коллегами ожидали возле ЦИП на Окрестина освобождения фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина после 11-суточного ареста. Их задержали и отвезли в Московское РУВД столицы.

В отношении обоих составили по два протокола об административном правонарушении: по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и ст. 22.9 (нарушение законодательства о средствах массовой информации).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Корреспондент "Белсата" Гончаренко арестован на 12 суток и наказан штрафом за работу без аккредитации, суд над его коллегой Любенчуком еще идет (уточнено) Минск, 25 сентября. Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Денис Гончаренко подвергнут административному аресту на 12 суток и наказан...

Захар Щербаков, БелаПАН.