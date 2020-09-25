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Корреспондент "Белсата" Гончаренко арестован на 12 суток и наказан штрафом за работу без аккредитации, суд над его коллегой Любенчуком еще идет (уточнено)

25.09.2020 15:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 сентября. Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Денис Гончаренко подвергнут административному аресту на 12 суток и наказан штрафом в 810 рублей. Такое решение вынесено 25 сентября в суде Московского района Минска, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Суд над его коллегой Алесем Любенчуком еще идет.

Накануне вечером Любенчук и Гончаренко вместе с коллегами ожидали возле ЦИП на Окрестина освобождения фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина после 11-суточного ареста. Их задержали и отвезли в Московское РУВД столицы.

В отношении обоих составили по два протокола об административном правонарушении: по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и ст. 22.9 (нарушение законодательства о средствах массовой информации).


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 сентября. Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Денис Гончаренко подвергнут административному аресту на 12 суток и наказан...
 
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