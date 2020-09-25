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Латвия опубликовала "черный список" белорусских чиновников

25.09.2020 16:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Латвии опубликовала "черный список", куда включило 101 должностное лицо из Беларуси, причастных к насилию и репрессиям в адрес жителей республики.

© REUTERS / AGENCJA GAZETA
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"Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. По-прежнему непропорционально применяется сила, осуществляется блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных", - сказано в сообщении МИД.

В санкционный список, который был сформирован в ходе консультаций между тремя странами Балтии (Латвия, Литва и Эстония), вошли руководители и высшие должностные лица из администрации президента, силовых структур республики и других учреждений. Людям из этого списка будет запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обратил внимание, что список может быть расширен.

Вместе с Ригой свой список представили и эстонцы. Официальный Таллинн расширил свой санкционный список, включив в него еще 98 человек. Ранее, напомним, в него входили 30 должностных лиц.

Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Беларуси, включая президента Александра Лукашенко. 

 
Теги: Минск
 
 
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Прибалтийские страны в ходе консультаций представили свои санкционные списки, куда вошли должностные лица из Беларуси.
 
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