ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Головченко: В условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России

25.09.2020 16:21 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 сентября. Премьер-министр Роман Головченко считает, что в условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России. Об этом он заявил 25 сентября в Минске на встрече с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко.

"После выборов президента мы сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Пусть уже острота утихла, но до сих пор не прекращаются попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа, который его сделал, — цитирует Головченко пресс-служба правительства. — Для нас в этот момент, конечно, очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника — Российской Федерации и высоко это ценим".

По мнению премьер-министра, Ленинградская область может войти в топ-5 партнеров Беларуси по товарообороту среди регионов РФ. "Ленинградская область — проверенный, надежный партнер, занимает 11-е место в нашей статистике по объемам товарооборота. Думаю, надо поставить задачу с 11-го места перебраться даже не в десятку, а в пятерку. Это бы абсолютно отвечало имеющемуся потенциалу", — отметил Головченко.

В 2019 году товарооборот Беларуси и Ленинградской области составил около 600 млн долларов. "В этом году по понятным обстоятельствам, к сожалению, немного упал. За полугодие мы имеем около 280 млн долларов, это снижение на 8% — не так много, как могло бы быть, принимая во внимание все ограничения, которые наложил кризис, связанный с пандемией", — сказал премьер-министр.

Головченко предложил актуализировать программу сотрудничества Беларуси и Ленинградской области, "поставить четкие и конкретные задачи".


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 25 сентября. Премьер-министр Роман Головченко считает, что в условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России. Об этом он заявил 25...
 
Новости дня
Новости политики
 
Корреспондент "Белсата" Любенчук наказан 12 сутками ареста и штрафом за работу без аккредитации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика