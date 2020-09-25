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Головченко: В условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России
25.09.2020 16:21 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 сентября. Премьер-министр Роман Головченко считает, что в условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России. Об этом он заявил 25 сентября в Минске на встрече с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко.
"После выборов президента мы сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Пусть уже острота утихла, но до сих пор не прекращаются попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа, который его сделал, — цитирует Головченко пресс-служба правительства. — Для нас в этот момент, конечно, очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника — Российской Федерации и высоко это ценим".
По мнению премьер-министра, Ленинградская область может войти в топ-5 партнеров Беларуси по товарообороту среди регионов РФ. "Ленинградская область — проверенный, надежный партнер, занимает 11-е место в нашей статистике по объемам товарооборота. Думаю, надо поставить задачу с 11-го места перебраться даже не в десятку, а в пятерку. Это бы абсолютно отвечало имеющемуся потенциалу", — отметил Головченко.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 25 сентября. Премьер-министр Роман Головченко считает, что в условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России. Об этом он заявил 25...
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