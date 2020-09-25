Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 сентября. Премьер-министр Роман Головченко считает, что в условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России. Об этом он заявил 25 сентября в Минске на встрече с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко.

"После выборов президента мы сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Пусть уже острота утихла, но до сих пор не прекращаются попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа, который его сделал, — цитирует Головченко пресс-служба правительства. — Для нас в этот момент, конечно, очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника — Российской Федерации и высоко это ценим".

По мнению премьер-министра, Ленинградская область может войти в топ-5 партнеров Беларуси по товарообороту среди регионов РФ. "Ленинградская область — проверенный, надежный партнер, занимает 11-е место в нашей статистике по объемам товарооборота. Думаю, надо поставить задачу с 11-го места перебраться даже не в десятку, а в пятерку. Это бы абсолютно отвечало имеющемуся потенциалу", — отметил Головченко.



В 2019 году товарооборот Беларуси и Ленинградской области составил около 600 млн долларов. "В этом году по понятным обстоятельствам, к сожалению, немного упал. За полугодие мы имеем около 280 млн долларов, это снижение на 8% — не так много, как могло бы быть, принимая во внимание все ограничения, которые наложил кризис, связанный с пандемией", — сказал премьер-министр.



Головченко предложил актуализировать программу сотрудничества Беларуси и Ленинградской области, "поставить четкие и конкретные задачи".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Головченко: В условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России Минск, 25 сентября. Премьер-министр Роман Головченко считает, что в условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России. Об этом он заявил 25...

Марина Носова, БелаПАН.