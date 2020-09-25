Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 сентября. Задержанный накануне в Минске член Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), оператор Павел Потапов получил 15 суток административного ареста. Такое решение было принято 25 сентября в суде Заводского района, сообщает пресс-служба БАЖ.

По какой статье Кодекса об административных правонарушениях судили Потапова, пока неизвестно.

Павла Потапова задержали поздно вечером 24 сентября в районе станции метро "Могилевская", где он снимал акцию протеста. "Он снимал события на Партизанском проспекте, куда приехал ОМОН и всех задержал", — сообщала ранее пресс-служба БАЖ. Ночь до суда Потапов провел в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Как сообщалось ранее, сегодня по решению суда Московского района Минска административному аресту на 12 суток и штрафам в 810 рублей были подвергнуты журналисты вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Алесь Любенчук и Денис Гончаренко.

Накануне вечером Любенчук и Гончаренко вместе с коллегами ожидали возле ЦИП на Окрестина освобождения фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина после 11-суточного ареста. Журналистов "Белсата" задержали и отвезли в Московское РУВД столицы.

В отношении обоих составили по два протокола о правонарушении: по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и ст. 22.9 (нарушение законодательства о средствах массовой информации) КоАП.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанный накануне в Минске оператор Павел Потапов арестован на 15 суток Минск, 25 сентября. Задержанный накануне в Минске член Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), оператор Павел Потапов получил 15 суток административного ареста....

Захар Щербаков, БелаПАН.