Что белорусам даст сотрудничество с Ленинградской областью – Дрозденко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Товарооборот Беларуси и Ленинградской области за первое полугодие 2020 года несколько "просел". Причина – кризис, вызванный пандемией. Но падение невелико, а губернатор Александр Дрозденко заверяет: если все пойдет по плану, то к январю удастся не только восстановить прошлогодние показатели, но и нарастить двусторонний товарооборот на несколько процентов.

В эксклюзивном интервью Sputnik Дрозденко рассказал о готовящихся контрактах и о том, чем они выгодны республике.

Автобусы - в города, тракторы – в поля

Утром 25 сентября Дрозденко обсуждал с белорусским президентом поставки сельхозтехники.

"Мы – один из немногих регионов РФ, который дотирует нашим сельхозтоваропроизводителям покупку сельхозтехники до 35%. Я уже приводил пример на встрече с президентом: в 2020 году к 1 августа мы купили сельхозтехники больше, чем за весь 2019 год. Конечно, выгодно, когда часть затрат на покупку сельхозтехники возвращается. Поэтому интерес со стороны производителей очень высок", - рассказал Дрозденко об особенностях работы сельхозорганизаций в области.

Хорошая новость для белорусов: руководство Ленобласти заинтересовано в том, чтобы в этом году закупить белорусской техники более чем на 250 миллионов рублей (около 3 млн долларов США – Sputnik), а в следующем - на 300 миллионов рублей (примерно 3,8 млн долларов).

"Контракты будут заключаться непосредственно нашими сельхозтоваропроизводителями", - отметил губернатор.

При этом область заинтересована не только в тракторах и комбайнах, поедет в Россию и дорожная техника.

"Ленинградская область сегодня активно участвует в федеральной программе строительства дорог, мостовых переходов, ремонта дорог. Конечно, нам нужна техника, мы работаем с несколькими белорусскими компаниями. Мы сегодня говорили о трехлетнем контракте, который хотим заключить на поставку более 150 единиц дорожной техники. Сумма приличная, мы заинтересованы, очень хорошее сочетание цены и качества", - отметил губернатор.

А простые жители области смогут заметить на дорогах еще больше белорусских автобусов. Сейчас в области и Санкт-Петербурге проводится реформа общественного транспорта. Задача – сделать так, чтобы на маршрутах не было автобусов старше семи лет. А это значит, что крупным транспортным компаниям нужно будет проводить обновление парка. Причем не только за счет российской, но и за счет белорусской техники. Стоимость белорусских автобусов сравнима со стоимостью российских аналогов, зато значительно дешевле импортного транспорта.

"Самый большой контракт, который обсуждается, и, надеюсь, будет заключен – поставка комбинированных автобусов. Мы сегодня вели разговор о контракте на полторы тысячи автобусов, надеюсь, он будет заключен", - отметил губернатор.

Проехать по Минску на белорусском автобусе губернатор не успел, но и без того неплохо осведомлен о качестве белорусского транспорта. Наши автобусы уже поставляются в область. Среди конкурентных преимуществ – наличие ремонтной базы.

"Важно не только купить автобус, но и понимать, как он будет содержаться и ремонтироваться", - отметил Дрозденко.

Кстати, жители Петербурга ездят не только на белорусских автобусах, но и в белорусских лифтах. В Санкт-Петербурге уже функционирует построенный белорусской стороной завод по производству лифтов. В городе утверждена большая программа капитального ремонта жилого фонда.

"Мы договорились о том, что увеличим программу по покупке лифтов до двухсот в год и будем покупать лифты белорусского производства, которые строятся и монтируются в Санкт-Петербурге. Для нас это удобно и по логистике, и потому, что есть ремонтная база", - пояснил губернатор области.

Чистая вода и сытая форель

Ленинградская область планирует приобрести у Беларуси 139 станций по очистке воды. В регионе с питьевой водой проблемы: жители жалуются на то, что вода соленая, мутная и с высоким содержанием железа.

"Для Ленинградской области очень важно приобретение у Беларуси станций водоочистки воды, они разные, есть малые станции, есть большие. Мы будем приобретать 139 станций. Задача – чтобы все станции были поставлены в следующем году. Мы работаем сейчас с Витебским заводом по поставке станций, но, видимо, будем давать предложения белорусской стороне рассмотреть альтернативные участки производства. Как минимум, еще два завода, чтобы поставки были гарантированы", - рассказал Дрозденко.

Десять станций уже смонтировали и остались довольны качеством. По словам губернатора, "вода прекрасная, чистая". Новым пунктом в списке экспортных товаров в Ленинградскую область для Беларуси станут богатые аминокислотами комбикорма. Их будут закупать для выращивания рыбы.

"Мы – быстро растущий регион по выращиванию свежей рыбы, занимаем третье место в России по выращиванию форели. И сегодня покупаем сложные комбикорма в Норвегии. Понятно, что цена на норвежские комбикорма высока, мы вынуждены дотировать их покупку из бюджета, чтобы наши фермеры могли получать прибыль от продажи рыбы и развиваться. Мы рассчитываем, что белорусские комбикорма позволят снизить себестоимость и повысить рентабельность для наших фермеров, сократить расходы из бюджета Ленинградской области", - пояснил Дрозденко интерес к белорусскому продукту.

Придут ли белорусские грузы в российские порты

Не первый год обсуждается вопрос переброски белорусских грузов из прибалтийских портов в порты Ленинградской области.

"Чтобы белорусские грузы пришли в порты Ленинградской области, нужно, чтобы себестоимость доставки грузов была не выше, чем через прибалтийские. Никто не будет перевозить в убыток", - пояснил губернатор.

Конечный ценник зависит от двух факторов: железнодорожного тарифа и стоимости портовых услуг.

"Правительства должны согласовать железнодорожные тарифы, а что касается стивидорных, портовых услуг, это зависит от того, какую форму работы выберет белорусская сторона", - сказал губернатор и пояснил, что тут у белорусов есть выбор из нескольких опций. С одной стороны, можно построить терминал в порту "с нуля".

"Это хорошо, но это инвестиции, которые долго будут окупаться. Наиболее оптимальный вариант – войти в строительство одного из терминалов", - считает Дрозденко.

Три терминала уже строятся в Усть-Луге: для универсальных грузов, минеральных удобрений, накатных и контейнерных грузов. Планируется построить еще четыре. Если говорить о белорусском интересе, то больше всего стране нужны терминалы для отгрузки минеральных удобрений и наливных грузов.

"Если по наливным грузам белорусская сторона уже проводит переговоры, то по минеральным удобрениям вопрос еще не решен. И здесь тема открыта для дискуссии: строить терминал с нуля или войти в состав акционеров одного из строящегося терминала минеральных удобрений?" – пояснил губернатор.

Что бы такого еще продать

И все-таки Беларусь больше покупает у Ленинградской области, чем продает. Губернатор согласен: нужно добиться баланса, выровнять экспорт и импорт. Это не значит, что белорусы будут меньше покупать, это значит, что область готова нарастить объемы импорта.

"Есть традиционный объем грузов, который мы поставляем в Беларусь, и Беларусь с удовольствием покупает. В составе делегации, например, есть собственник компании, которая держит 30% белорусского рынка кофе и чая. Мы – поставщик в Беларусь племенного скота, мы поставляем изделия машиностроения, сотрудничаем с лесным комплексом, работаем по поставке шин для легковых автомобилей... Есть много других видов товаров и продукции, которую мы традиционно поставляем в Беларусь", - пояснил губернатор.

По его словам, чтобы выровнять баланс, нужно просто немного нарастить закупки товаров. Кроме того, Ленобласть очень заинтересована в белорусской технике, у нее преимущество перед конкурентами за счет соотношения цены и качества.

"А если говорить о том заделе контактов на ближайшие три года, которые мы обсуждали на встрече в правительстве с премьер-министром Беларуси, то они позволят нам войти в десятку регионов РФ по уровню сотрудничества с республикой", - убежден губернатор.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 25 сентября принял губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который прибыл в белорусскую столицу накануне Форума регионов России и Беларуси. В ходе беседы стороны выразили надежду на развитие масштабного сотрудничества на взаимовыгодной основе.

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