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Лукашенко считает, что студенты с польским дипломом должны его подтвердить

26.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Студенты, получающие образование в Польше, должны будут подтвердить дипломы при возвращении на родину, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

© Sputnik / Алексей Майшев
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"Поляки, несмотря на то, что граница закрыта, они своих студентов забрали – 2 тысячи человек обучаются там. Ну, пусть там обучаются, должны будут здесь диплом подтвердить. Хоть у нас там договор есть", - сказал Лукашенко в видеоролике, размещенном в Telegram-канале "Пул Первого".

"Эти две тысячи студентов – все были в оппозиции. Но они забрали их", - констатировал белорусский президент.

Представитель министерства науки и высшего образования Польши заявил РИА Новости, что Варшава готова оставить у себя белорусских выпускников собственных университетов.

"Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире", - заявил представитель польского министерства.

"Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве", - сказал он.

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Теги: Минск
 
 
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