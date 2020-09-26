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Байден внезапно раскритиковал Трампа из-за Беларуси
26.09.2020 09:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден подверг критике действующего главу государства Дональда Трампа за отсутствие реакции на последние события в Беларуси.
В среду 23 сентября госагентство БелТА без предварительного анонса объявило о том, что Александр Лукашенко официально
© REUTERS / TUT.BY
"Президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою поддержку продемократическому движению", - заявил Байден.
Он пообещал в случае избрания его президентом защищать тех, кто разделяет демократические ценности, и призвал белорусские власти выпустить задержанных во время протестов.
"Я призываю тех, кто находится у власти в Беларуси, признать необходимость новых выборов, которые будут по-настоящему свободными и честными. Вместе с нашими партнерами и союзниками мы должны действовать сообща и поддерживать мечту продемократического движения о свободной Беларуси", - сказал кандидат в президенты.
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В случае своей победы на выборах президента США Байден пообещал защитить тех, кто разделяет демократические ценности.
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