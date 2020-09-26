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Байден внезапно раскритиковал Трампа из-за Беларуси

26.09.2020 09:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден подверг критике действующего главу государства Дональда Трампа за отсутствие реакции на последние события в Беларуси.

В среду 23 сентября госагентство БелТА без предварительного анонса объявило о том, что Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. В Минюсте заверили, что никаких нарушений при этом не было, церемония прошла в соответствии с законом. В тот же день прошли акции протеста оппозиции, в Минске правоохранители для разгона впервые применили водомет.

© REUTERS / TUT.BY
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"Президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою поддержку продемократическому движению", - заявил Байден.

Он пообещал в случае избрания его президентом защищать тех, кто разделяет демократические ценности, и призвал белорусские власти выпустить задержанных во время протестов.

"Я призываю тех, кто находится у власти в Беларуси, признать необходимость новых выборов, которые будут по-настоящему свободными и честными. Вместе с нашими партнерами и союзниками мы должны действовать сообща и поддерживать мечту продемократического движения о свободной Беларуси", - сказал кандидат в президенты.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

 
Теги: Минск
 
 
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В случае своей победы на выборах президента США Байден пообещал защитить тех, кто разделяет демократические ценности.
 
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