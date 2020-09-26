Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 сентября. Пятеро активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь" стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.



Как сообщает телеграм-канал "Европейской Беларуси", 25 сентября в Минске "были брутально задержаны активисты Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич. Против них возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках)".



"Одновременно в другом месте был арестован Евгений Афнагель. Как сообщили его жене в СК, он пока находится в ИВС на Окрестина и также обвиняется в участии в массовых беспорядках", − сообщает кампания.



Гражданская кампания "Европейская Беларусь" была создана в 2008 году, ее инициаторами стали известные оппозиционные политики Андрей Санников, Михаил Маринич, Николай Статкевич, Виктор Ивашкевич. Главные цели кампании − борьба за освобождение политзаключенных, проведение свободных демократических выборов и вступление Беларуси в ЕС. В 2011 году представительства "Европейской Беларуси" были зарегистрированы в Литве и Польше.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пятеро активистов кампании "Европейская Беларусь" задержаны в рамках уголовного дела о массовых беспорядках Минск, 26 сентября. Пятеро активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь" стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. Как сообщает...

БелаПАН.