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Пятеро активистов кампании "Европейская Беларусь" задержаны в рамках уголовного дела о массовых беспорядках

26.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 сентября. Пятеро активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь" стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.

Как сообщает телеграм-канал "Европейской Беларуси", 25 сентября в Минске "были брутально задержаны активисты Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич. Против них возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках)".

"Одновременно в другом месте был арестован Евгений Афнагель. Как сообщили его жене в СК, он пока находится в ИВС на Окрестина и также обвиняется в участии в массовых беспорядках", − сообщает кампания.

Гражданская кампания "Европейская Беларусь" была создана в 2008 году, ее инициаторами стали известные оппозиционные политики Андрей Санников, Михаил Маринич, Николай Статкевич, Виктор Ивашкевич. Главные цели кампании − борьба за освобождение политзаключенных, проведение свободных демократических выборов и вступление Беларуси в ЕС. В 2011 году представительства "Европейской Беларуси" были зарегистрированы в Литве и Польше.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 сентября. Пятеро активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь" стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. Как сообщает...
 
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