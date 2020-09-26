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Пятеро активистов кампании "Европейская Беларусь" задержаны в рамках уголовного дела о массовых беспорядках
26.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 сентября. Пятеро активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь" стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.
БелаПАН.
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Пятеро активистов кампании "Европейская Беларусь" задержаны в рамках уголовного дела о массовых беспорядках
Минск, 26 сентября. Пятеро активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь" стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. Как сообщает...
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