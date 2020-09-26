Страны Балтии решили, как блокировать электроэнергию с БелЭАС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Латвия, Литва и Эстония выработали методику, позволяющую осуществлять бойкот электроэнергии с Белорусской АЭС, об этом сообщила пресс-служба литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid.

Оператор вместе с латвийским Augstsprieguma tīkls и эстонским Elering разработали специальную методику для расчета мощности систем передачи энергии балтийских стран с Россией. Отмечается, что электроэнергия, импортируемая в Прибалтику, должна иметь подтверждение того, что она произведена не в Беларуси.

Подчеркивается, что на "рынок электроэнергии Литовской Республики не может попасть электроэнергия из третьих стран, где работают небезопасные атомные электростанции, за исключением энергии, необходимой для обеспечения надежности электроэнергетической системы Литовской Республики".

Литовский оператор пригласил заинтересованные стороны принять участие в общественных консультациях. Предложения и комментарии принимаются до 2 октября.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Пуск первого энергоблока планируется 7 ноября , ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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