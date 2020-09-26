ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страны Балтии решили, как блокировать электроэнергию с БелЭАС

26.09.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Латвия, Литва и Эстония выработали методику, позволяющую осуществлять бойкот электроэнергии с Белорусской АЭС, об этом сообщила пресс-служба литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid.

© Photo : Белэнерго
На втором реакторе БелАЭС начались испытания систем безопасности

Оператор вместе с латвийским Augstsprieguma tīkls и эстонским Elering разработали специальную методику для расчета мощности систем передачи энергии балтийских стран с Россией. Отмечается, что электроэнергия, импортируемая в Прибалтику, должна иметь подтверждение того, что она произведена не в Беларуси.

Подчеркивается, что на "рынок электроэнергии Литовской Республики не может попасть электроэнергия из третьих стран, где работают небезопасные атомные электростанции, за исключением энергии, необходимой для обеспечения надежности электроэнергетической системы Литовской Республики".

Литовский оператор пригласил заинтересованные стороны принять участие в общественных консультациях. Предложения и комментарии принимаются до 2 октября.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Пуск первого энергоблока планируется 7 ноября, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энергия, импортируемая на рынок Балтии, должна иметь подтверждение, что она произведена не Островецкой АЭС.
 
Новости дня
Новости политики
 
Список белорусских чиновников и иных лиц, которым запрещен въезд в страны Балтии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика