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Список белорусских чиновников и иных лиц, которым запрещен въезд в страны Балтии
26.09.2020 12:43 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 сентября. Латвия, Литва и Эстония 25 сентября на 101 фамилию расширили список белорусских чиновников и иных лиц, которым запрещен въезд на их территорию. По мнению балтийских стран, эти люди виновны в фальсификации итогов президентских выборов, подавлении протестов, нарушении основных прав граждан, препятствовании работе СМИ.
БелаПАН публикует список попавших под санкции граждан с указанием их должностей (рода занятий) и разбивкой по органам госуправления.
МВД
1. Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками — начальник штаба МВД
2. Хазалбек Атабеков — заместитель командующего внутренними войсками МВД
3. Андрей Загорский — помощник командующего внутренними войсками по финансовому обеспечению — начальник финансово-экономического управления МВД
4. Олег Каразей — начальник управления профилактики МВД
5. Михаил Валько — заместитель начальника штаба — начальник оперативного управления МВД
6. Василий Васюкович — заместитель начальника штаба — начальник контрольно-инспекторского управления МВД
7. Дмитрий Курьян — заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка МВД
8. Александр Шепелев — начальник департамента охраны МВД
9. Владислав Мандрик — заместитель начальника департамента исполнения наказаний — начальник управления организации исправительного процесса МВД
10. Николай Гореликов — командир ОМОН УВД Могилевского облисполкома
11. Леонид Журавский — командир ОМОН УВД Витебского облисполкома
12. Сергей Манаев — заместитель командира ОМОН УВД Витебского облисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению
13. Кирилл Янушонок — командир отделения оперативной роты ОМОН УВД Витебского облисполкома
14. Виктор Кравцевич — командир ОМОН УВД Гродненского облисполкома
15. Дмитрий Жмуро — командир отделения оперативной роты ОМОН УВД Гродненского райисполкома
16. Дмитрий Балаба — командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома
17. Павел Асовик — сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома
18. Алексей Ковалев — командир группы ОМОН ГУВД Мингорисполкома
19. Андрей Хомич — командир оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома
20. Александр Васильев — начальник УВД Гомельского облисполкома
21. Анатолий Васильев — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома
22. Олег Шуляковский — первый заместитель начальника — начальник криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома
23. Александр Астрейко — начальник УВД Брестского облисполкома
24. Александр Кисель — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома
25. Алексей Шахович — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома
26. Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома
27. Александр Войтешко — начальник ГАИ УВД Гродненского облисполкома
28. Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома
29. Виталий Осоцкий — начальник Волковысского РОВД
30. Вадим Пригара — начальник Молодечненского РОВД
31. Андрей Лагота — начальник Жабинковского РОВД
32. Сергей Гриб — начальник отделения милиции № 2 "Скидель" ОВД Гродненского райисполкома
33. Сергей Соловей — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности Солигорского РОВД
34. Валерий Жук — временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Воложинского РОВД
35. Виктор Станиславчик — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Советского района Минска
36. Сергей Калинник — начальник УВД Советского района Минска
37. Андрей Приходько — участковый инспектор УВД Советского района Минска
38. Андрей Гуз — командир батальона милиции департамента охраны Советского района Минска
39. Леонид Крук — начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Узденского РОВД
40. Сергей Геращенко — участковый инспектор милиции Чечерского РОВД
41. Дмитрий Вишневский — начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Оршанского РУВД
42. Сергей Семенов — старший оперуполномоченный группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми криминальной милиции Рогачевского РОВД
43. Егор Гук — командир специальной группы милиции отдела департамента охраны Лидского района
44. Максим Русанович — сотрудник СОБРа
45. Евгений Савич — сотрудник спецназа внутренних войск
46. Андрей Лиля — начальник отделения по идеологической работе и кадровому обеспечению ИК № 13, Глубокое
47. Артем Багрец — охранник ИК № 1, Новополоцк
48. Владимир Романюк — сотрудник силовых структур (якобы вырывал волосы девушке во время женского марша в Минске)
49. Виктория Дашкова — сотрудница милиции (вела видеосъемку акций протеста)
50. Андрей Беленков — данных нет.
Следственный комитет
51. Алексей Коврижкин — руководитель следственной группы центрального аппарата Следственного комитета по делу Координационного совета
52. Александр Агафонов — сотрудник главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета
Вооруженные силы
53. Андрей Кривоносов — военный комиссар Гомельской области
54. Алексей Пинчук — начальник 2-й группы (информационное обеспечение и культурно-массовая работа) отдела идеологической работы Военной академии
МЧС
55. Игорь Романенок — работник пожарной аварийно-спасательной части № 12 Минска
Администрация президента
56. Максим Рыженков — первый заместитель главы Администрации президента (включен повторно, с другой латинской транскрипцией имени и фамилии)
57. Андрей Кунцевич — заместитель главы Администрации президента
58. Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь Александра Лукашенко
Совет министров
59. Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра, на момент выборов 9 августа председатель Мингорисполкома
60. Константин Шульган — министр связи и информатизации
61. Павел Легкий — первый заместитель министра информации
Генеральная прокуратура
62. Андрей Швед — генеральный прокурор
63. Алексей Стук — заместитель генерального прокурора
Верховный суд
64. Валентин Сукало — председатель Верховного суда
65. Валерий Калинкович — первый заместитель председателя Верховного суда
66. Андрей Забара — заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по гражданским делам
67. Жанна Шкурдюк — заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности
68. Юрий Кобец — заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по экономическим делам
Конституционный суд
69. Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда
70. Наталья Карпович — заместитель председателя Конституционного суда
71. Алла Бодак — судья Конституционного суда
72. Татьяна Бойко — судья Конституционного суда
73. Тадеуш Воронович — судья Конституционного суда
74. Станислав Данилюк — судья Конституционного суда
75. Лилия Козырева — судья Конституционного суда
76. Ольга Сергеева — судья Конституционного суда
77. Анатолий Тиковенко — судья Конституционного суда
Районные суды
78. Александр Якунчихин — заместитель председателя суда Советского района Минска
79. Вера Головкова — судья (Советский район, Минск)
80. Ольга Неборская — судья (Октябрьский район Минска)
81. Иван Костян — судья (Центральный район Минска)
82. Виктория Шабуня — судья (Центральный район Минска)
83. Максим Трусевич — судья (Первомайский район, Минск)
84. Светлана Воротынская — заместитель председателя суда Железнодорожного района Витебска
85. Екатерина Груда — судья (Барановичский район и Барановичи)
86. Алексей Иршин — судья (Молодечненский район)
87. Михаил Юрченко — судья (Первомайский район Витебска)
Избирательные комиссии
88. Сергей Калиновский — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома
89. Александр Лосякин — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, директор Витебского государственного технического колледжа
90. Марина Рахманова — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заместитель начальника отдела демографической статистики и переписи населения Главного статистического управления Гродненской области
91. Андрей Гуржий — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, первый заместитель начальника главного управления — начальник отдела организационно-методической и регистрационной работы главного управления юстиции Гомельского облисполкома
92. Дмитрий Шевцов — председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам президента, главврач 1-й городской клинической больницы Минска
Региональная власть
93. Леонид Заяц — председатель Могилевского облисполкома
94. Геннадий Соловей — председатель Гомельского облисполкома
95. Александр Турчин — председатель Минского облисполкома
96. Николай Шерстнев — председатель Витебского облисполкома
97. Дмитрий Петруша — глава администрации Центрального района Минска
98. Антон Кулак — начальник управления по архитектуре и строительству администрации Первомайского района Минска
Связь и СМИ
99. Андрей Павлюченко — начальник Оперативно-аналитического центра при президенте
100. Юрий Петрученя — генеральный директор РУП "Белтелеком"
101. Иван Эйсмонт — председатель Национальной государственной телерадиокомпании
31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских чиновников. В список вошли:
1. Александр Лукашенко
2. Виктор Лукашенко — помощник президента по национальной безопасности
3. Игорь Сергеенко — глава Администрации президента
4. Максим Рыженков — первый заместитель главы Администрации президента
5. Ольга Чуприс — заместитель главы Администрации президента
6. Дмитрий Крутой — заместитель главы Администрации президента
7. Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами президента
8. Лидия Ермошина — председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов
9. Вадим Ипатов — заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов
10. Елена Дмухайло — секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов
11. Светлана Кацубо — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
12. Игорь Плышевский — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома
13. Олег Слижевский — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, министр юстиции
14. Ирина Целиковец — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции
15. Валерий Вакульчик — председатель КГБ (3 сентября назначен госсекретарем Совета безопасности)
16. Иван Тертель — председатель Комитета госконтроля (3 сентября назначен главой КГБ)
17. Иван Носкевич — председатель Следственного комитета
18. Алексей Волков — первый заместитель председателя Следственного комитета
19. Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета
20. Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета
21. Александр Конюк — генеральный прокурор (9 сентября отправлен в отставку)
22. Юрий Караев — министр внутренних дел
23. Геннадий Казакевич — первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции
24. Александр Барсуков — заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности
25. Сергей Хоменко — заместитель министра внутренних дел
26. Юрий Назаренко — заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками
27. Роман Мельник — начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД
28. Иван Кубраков — начальник ГУВД Мингорисполкома
29. Олег Шаблыко — заместитель начальника департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения
30. Андрей Равков — государственный секретарь Совета безопасности (3 сентября отправлен в отставку, откомандирован в Минобороны).
МИД Латвии в комментарии к списку отметил, что санкции введены бессрочно, МИД Эстонии ограничил их действие пятью годами (до 30 августа 2025 года).
Евросоюз пока не ввел санкции в отношении белорусских властей в связи с позицией Кипра, требующего одновременного введения санкций против Турции. Вопрос о санкциях должен быть рассмотрен на ближайшем саммите ЕС в октябре.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 26 сентября. Латвия, Литва и Эстония 25 сентября на 101 фамилию расширили список белорусских чиновников и иных лиц, которым запрещен въезд на их территорию. По...
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