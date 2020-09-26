Список белорусских чиновников и иных лиц, которым запрещен въезд в страны Балтии

Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 сентября. Латвия, Литва и Эстония 25 сентября на 101 фамилию расширили список белорусских чиновников и иных лиц, которым запрещен въезд на их территорию. По мнению балтийских стран, эти люди виновны в фальсификации итогов президентских выборов, подавлении протестов, нарушении основных прав граждан, препятствовании работе СМИ.

БелаПАН публикует список попавших под санкции граждан с указанием их должностей (рода занятий) и разбивкой по органам госуправления.

МВД

1. Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками — начальник штаба МВД

2. Хазалбек Атабеков — заместитель командующего внутренними войсками МВД

3. Андрей Загорский — помощник командующего внутренними войсками по финансовому обеспечению — начальник финансово-экономического управления МВД

4. Олег Каразей — начальник управления профилактики МВД

5. Михаил Валько — заместитель начальника штаба — начальник оперативного управления МВД

6. Василий Васюкович — заместитель начальника штаба — начальник контрольно-инспекторского управления МВД

7. Дмитрий Курьян — заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка МВД

8. Александр Шепелев — начальник департамента охраны МВД

9. Владислав Мандрик — заместитель начальника департамента исполнения наказаний — начальник управления организации исправительного процесса МВД

10. Николай Гореликов — командир ОМОН УВД Могилевского облисполкома

11. Леонид Журавский — командир ОМОН УВД Витебского облисполкома

12. Сергей Манаев — заместитель командира ОМОН УВД Витебского облисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению

13. Кирилл Янушонок — командир отделения оперативной роты ОМОН УВД Витебского облисполкома

14. Виктор Кравцевич — командир ОМОН УВД Гродненского облисполкома

15. Дмитрий Жмуро — командир отделения оперативной роты ОМОН УВД Гродненского райисполкома

16. Дмитрий Балаба — командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома

17. Павел Асовик — сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома

18. Алексей Ковалев — командир группы ОМОН ГУВД Мингорисполкома

19. Андрей Хомич — командир оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома

20. Александр Васильев — начальник УВД Гомельского облисполкома

21. Анатолий Васильев — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома

22. Олег Шуляковский — первый заместитель начальника — начальник криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома

23. Александр Астрейко — начальник УВД Брестского облисполкома

24. Александр Кисель — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома

25. Алексей Шахович — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома

26. Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома

27. Александр Войтешко — начальник ГАИ УВД Гродненского облисполкома

28. Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома

29. Виталий Осоцкий — начальник Волковысского РОВД

30. Вадим Пригара — начальник Молодечненского РОВД

31. Андрей Лагота — начальник Жабинковского РОВД

32. Сергей Гриб — начальник отделения милиции № 2 "Скидель" ОВД Гродненского райисполкома

33. Сергей Соловей — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности Солигорского РОВД

34. Валерий Жук — временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Воложинского РОВД

35. Виктор Станиславчик — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Советского района Минска

36. Сергей Калинник — начальник УВД Советского района Минска

37. Андрей Приходько — участковый инспектор УВД Советского района Минска

38. Андрей Гуз — командир батальона милиции департамента охраны Советского района Минска

39. Леонид Крук — начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Узденского РОВД

40. Сергей Геращенко — участковый инспектор милиции Чечерского РОВД

41. Дмитрий Вишневский — начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Оршанского РУВД

42. Сергей Семенов — старший оперуполномоченный группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми криминальной милиции Рогачевского РОВД

43. Егор Гук — командир специальной группы милиции отдела департамента охраны Лидского района

44. Максим Русанович — сотрудник СОБРа

45. Евгений Савич — сотрудник спецназа внутренних войск

46. Андрей Лиля — начальник отделения по идеологической работе и кадровому обеспечению ИК № 13, Глубокое

47. Артем Багрец — охранник ИК № 1, Новополоцк

48. Владимир Романюк — сотрудник силовых структур (якобы вырывал волосы девушке во время женского марша в Минске)

49. Виктория Дашкова — сотрудница милиции (вела видеосъемку акций протеста)

50. Андрей Беленков — данных нет.

Следственный комитет

51. Алексей Коврижкин — руководитель следственной группы центрального аппарата Следственного комитета по делу Координационного совета

52. Александр Агафонов — сотрудник главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета

Вооруженные силы

53. Андрей Кривоносов — военный комиссар Гомельской области

54. Алексей Пинчук — начальник 2-й группы (информационное обеспечение и культурно-массовая работа) отдела идеологической работы Военной академии

МЧС

55. Игорь Романенок — работник пожарной аварийно-спасательной части № 12 Минска

Администрация президента

56. Максим Рыженков — первый заместитель главы Администрации президента (включен повторно, с другой латинской транскрипцией имени и фамилии)

57. Андрей Кунцевич — заместитель главы Администрации президента

58. Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь Александра Лукашенко

Совет министров

59. Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра, на момент выборов 9 августа председатель Мингорисполкома

60. Константин Шульган — министр связи и информатизации

61. Павел Легкий — первый заместитель министра информации

Генеральная прокуратура

62. Андрей Швед — генеральный прокурор

63. Алексей Стук — заместитель генерального прокурора

Верховный суд

64. Валентин Сукало — председатель Верховного суда

65. Валерий Калинкович — первый заместитель председателя Верховного суда

66. Андрей Забара — заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по гражданским делам

67. Жанна Шкурдюк — заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности

68. Юрий Кобец — заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по экономическим делам

Конституционный суд

69. Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда

70. Наталья Карпович — заместитель председателя Конституционного суда

71. Алла Бодак — судья Конституционного суда

72. Татьяна Бойко — судья Конституционного суда

73. Тадеуш Воронович — судья Конституционного суда

74. Станислав Данилюк — судья Конституционного суда

75. Лилия Козырева — судья Конституционного суда

76. Ольга Сергеева — судья Конституционного суда

77. Анатолий Тиковенко — судья Конституционного суда

Районные суды

78. Александр Якунчихин — заместитель председателя суда Советского района Минска

79. Вера Головкова — судья (Советский район, Минск)

80. Ольга Неборская — судья (Октябрьский район Минска)

81. Иван Костян — судья (Центральный район Минска)

82. Виктория Шабуня — судья (Центральный район Минска)

83. Максим Трусевич — судья (Первомайский район, Минск)

84. Светлана Воротынская — заместитель председателя суда Железнодорожного района Витебска

85. Екатерина Груда — судья (Барановичский район и Барановичи)

86. Алексей Иршин — судья (Молодечненский район)

87. Михаил Юрченко — судья (Первомайский район Витебска)

Избирательные комиссии

88. Сергей Калиновский — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома

89. Александр Лосякин — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, директор Витебского государственного технического колледжа

90. Марина Рахманова — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заместитель начальника отдела демографической статистики и переписи населения Главного статистического управления Гродненской области

91. Андрей Гуржий — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, первый заместитель начальника главного управления — начальник отдела организационно-методической и регистрационной работы главного управления юстиции Гомельского облисполкома

92. Дмитрий Шевцов — председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам президента, главврач 1-й городской клинической больницы Минска

Региональная власть

93. Леонид Заяц — председатель Могилевского облисполкома

94. Геннадий Соловей — председатель Гомельского облисполкома

95. Александр Турчин — председатель Минского облисполкома

96. Николай Шерстнев — председатель Витебского облисполкома

97. Дмитрий Петруша — глава администрации Центрального района Минска

98. Антон Кулак — начальник управления по архитектуре и строительству администрации Первомайского района Минска

Связь и СМИ

99. Андрей Павлюченко — начальник Оперативно-аналитического центра при президенте

100. Юрий Петрученя — генеральный директор РУП "Белтелеком"

101. Иван Эйсмонт — председатель Национальной государственной телерадиокомпании

31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских чиновников. В список вошли:

1. Александр Лукашенко

2. Виктор Лукашенко — помощник президента по национальной безопасности

3. Игорь Сергеенко — глава Администрации президента

4. Максим Рыженков — первый заместитель главы Администрации президента

5. Ольга Чуприс — заместитель главы Администрации президента

6. Дмитрий Крутой — заместитель главы Администрации президента

7. Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами президента

8. Лидия Ермошина — председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов

9. Вадим Ипатов — заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов

10. Елена Дмухайло — секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов

11. Светлана Кацубо — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого

12. Игорь Плышевский — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома

13. Олег Слижевский — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, министр юстиции

14. Ирина Целиковец — член Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции

15. Валерий Вакульчик — председатель КГБ (3 сентября назначен госсекретарем Совета безопасности)

16. Иван Тертель — председатель Комитета госконтроля (3 сентября назначен главой КГБ)

17. Иван Носкевич — председатель Следственного комитета

18. Алексей Волков — первый заместитель председателя Следственного комитета

19. Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета

20. Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета

21. Александр Конюк — генеральный прокурор (9 сентября отправлен в отставку)

22. Юрий Караев — министр внутренних дел

23. Геннадий Казакевич — первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции

24. Александр Барсуков — заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности

25. Сергей Хоменко — заместитель министра внутренних дел

26. Юрий Назаренко — заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками

27. Роман Мельник — начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД

28. Иван Кубраков — начальник ГУВД Мингорисполкома

29. Олег Шаблыко — заместитель начальника департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения

30. Андрей Равков — государственный секретарь Совета безопасности (3 сентября отправлен в отставку, откомандирован в Минобороны).

МИД Латвии в комментарии к списку отметил, что санкции введены бессрочно, МИД Эстонии ограничил их действие пятью годами (до 30 августа 2025 года).

Евросоюз пока не ввел санкции в отношении белорусских властей в связи с позицией Кипра, требующего одновременного введения санкций против Турции. Вопрос о санкциях должен быть рассмотрен на ближайшем саммите ЕС в октябре.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Список белорусских чиновников и иных лиц, которым запрещен въезд в страны Балтии Минск, 26 сентября. Латвия, Литва и Эстония 25 сентября на 101 фамилию расширили список белорусских чиновников и иных лиц, которым запрещен въезд на их территорию. По...

Дмитрий Власов, БелаПАН.