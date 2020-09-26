Лукашенко выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета, на борту которого находились летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил, пишет Telegram-канал Пул Первого.

Накануне вечером недалеко от города Чугуев разбился военно-транспортный самолет Ан-26. МВД Украины сообщило, что на борту находились 28 человек – курсанты и члены экипажа. После крушения на месте ЧП возник пожар, который удалось оперативно потушить. Выжил после крушения только один человек.

"От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", - говорится в телеграмме с соболезнованиями.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил субботу днем траура в связи с авиакатастрофой, сегодня он побывал на месте происшествия.

Глава государства отдал ряд распоряжений - временно приостановить полеты Ан-26 в стране, установить причины трагедии и проверить все контракты в оборонной сфере, касающиеся закупок техники и ее обслуживания. Родственникам погибших будут выделены денежные компенсации.

По предварительным данным Минобороны Украины, катастрофа могла произойти из-за того, что самолет коснулся крылом земли.